Ora è ufficiale, tra i concorrenti di Amici 22 c’è anche lui: lo conosciamo benissimo; splendida notizia per i fan.

Mancano pochissimi giorni alla prima, attesissima, puntata di Amici di Maria De Filippi. La 22 esima edizione del talent show di Canale 5 partirà questa domenica, 18 settembre 2022, con il primo appuntamento nel pomeridiano. E, come sempre, le prime puntate saranno dedicate alla formazione della nuova classe.

Anche quest’anno, le puntate non saranno trasmesse in diretta ma vengono registrate diversi giorni prima. E proprio ieri si è tenuta la registrazione della puntata iniziale di questa attesissima edizione. Gli spoiler sono già trapelati e c’è una notizia che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. Sapete chi ci sarà tra i nuovi concorrenti del talent? Qualcuno che conosciamo benissimo! Ecco di chi si tratta.

Amici 22, tra i concorrenti della prossima edizione c’è anche lui

Un nuovo, attesissimo, anno scolastico di Amici sta per iniziare! E domenica 18 settembre 2022 scopriremo i nomi dei nuovi allievi della scuola più famosa della tv. La registrazione della prima puntata del talent si è tenuta proprio ieri e, grazie ad Amici News, possiamo avere in anteprima diverse anticipazioni. Innanzitutto sul numero dei nuovi allievi: ci saranno 19 nuovi concorrenti, dei quali 13 uomini e 6 donne. Tantissimi gli ospiti in studio da Maria De Filippi, che consegneranno personalmente le magli agli allievi: da Can Yaman ad Alessia Marcuzzi, da Pio e Amedeo e Leonardo Pieraccioni. Non è finita qui!

Ci sarà anche il vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, che ha consegnato la coppa e si esibito del suo nuovo singolo. E, a proposito di ex concorrenti di Amici, c’è una meravigliosa notizia che riguarda uno degli ex allievi dello scorso anno. Un concorrente che ritroveremo nella classe di Amici 22! Di chi stiamo parlando?

Di Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che, lo scorso anno, ha dovuto lasciare la scuola a causa di un infortunio. Come promesso da Raimondo Todaro, per lui un banco in questa nuova edizione di Amici e, ovviamente, sarà un allievo dell’ex professionista di Ballando con le stelle. Come si legge su Amici News, per Mattia ci sarà un enorme tifo in studio e sarà il terzultimo a prendere la maglia. della scuola. Una splendida notizia per tutti i fan del ballerino che, qualche mese fa, sono rimasti molto delusi dal suo abbandono forzato. Riuscirà Mattia a raggiungere il tanto agognato serale alla sua seconda opportunità? Staremo a vedere, nel frattempo c’è un’altra curiosità per voi.

Come rivelato da Amici News, anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, vivranno e dormiranno tutti in un’unica casetta. Nasceranno nuovi amori nel corso dell’anno scolastico? Appuntamento al 18 settembre per scoprire tutte le novità di Amici 22. Non non vediamo l’ora!