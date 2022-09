Pio e Amedeo, quando torna il loro show Emigratis: c’è la data ufficiale dell’inizio delle nuove puntate.

In questi mesi sono stati annunciati i palinsesti Rai e Mediaset. L’estate sta per concludersi e con l’inizio di settembre c’è anche il ritorno in tv dei programmi che solitamente vengono trasmessi da settembre in poi fino a maggio-giugno. Dal 5 sono incominciate diverse trasmissioni.

E’ partita la nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso, La vita in diretta con Alberto Matano, Mattino Cinque con Federica Panicucci e Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Domenica 11 c’è stata invece la prima puntata di Domenica In con Mara Venier. Tra qualche giorno avremo modo di seguire anche gli altri format che stanno per partire.

Manca pochissimo all’inizio della settima stagione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini quest’anno vuole giocare sull’effetto sorpresa. Non ha ancora rivelato i nomi dei concorrenti che a quanto pare conosceremo nelle prime puntate. La prima diretta è stabilita per il 19 settembre. La stessa data vedrà l’inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Il 18 invece parte Amici nel pomeriggio e Scherzi a parte in prima serata. Negli ultimi mesi abbiamo saputo anche della nuova edizione di Emigratis con Pio e Amedeo. Il duo più volte ha pubblicato post al riguardo. Adesso c’è la data: scopriamo quando inizia il format.

Pio e Amedeo, quando torna il loro show Emigratis: adesso c’è la data

Stanno partendo pian piano tutti i programmi che da settembre in poi, come per tutti gli anni, hanno inizio. Fra qualche giorno parte Verissimo, l’inizio è fissato per sabato 17 settembre e la sera invece Tu si que vales.

Il giorno dopo vedremo in onda la nuova edizione di Amici e Scherzi a parte. Lunedì 19 settembre esordisce Uomini e donne nel pomeriggio e la settima edizione del Grande Fratello Vip. In questi ultimi mesi abbiamo anche appreso delle nuove puntate di Emigratis. Pio e Amedeo che sono i protagonisti dello show lo hanno più volte rivelato sul loro profilo instagram. Hanno svelato che presto andranno in onda le nuove puntate del format.

Il programma è di genere intrattenimento e porta in scena le vacanze a scrocco di, appunto, Pio e Amedeo. In particolare si recano nei posti dove si trovano i personaggi del mondo dello spettacolo. Soggiornano grazie ai soldi che chiedono a loro e ai favori. La prima volta che è andato in onda era il 2016. In questi anni sono seguite nuove edizioni e ogni volta c’è stato un buon riscontro da parte del pubblico. Adesso sta per partire la nuova edizione. La data ora c’è: Emigratis parte mercoledì 28 settembre con le nuovissime puntate su canale 5, che a quanto pare saranno ricche di colpi di scena: “Stiamo tornando“, annunciano i comici foggiani su instagram.