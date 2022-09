Quando iniziano i programmi tv più amati dagli italiani: le date precise

Quando iniziano le nuove edizioni dei programmi tv più amati dagli italiani: ecco le date precise.

Con l’arrivo di settembre iniziano anche i programmi che solitamente vanno in onda durante l’anno e che si fermano a maggio-giugno. Nei mesi scorsi sono stati annunciati i palinsesti Rai e Mediaset. Abbiamo scoperto in anticipo quali trasmissioni vedremo nuovamente in onda e quali invece non ci saranno, almeno per quest’anno.

C’è anche chi invece ha avuto il timone di un nuovo format. Da pochi giorni sono incominciati già alcuni. Serena Bortone lunedì 5 settembre è tornata in televisione con Oggi è un altro giorno, Federica Panicucci con Mattino Cinque, Alberto Matano con La vita in diretta e Barbara D’Urso con Pomeriggio cinque. Domenica 11 settembre c’è stata, invece, la prima puntata di Domenica In con Mara Venier.

Ormai siamo agli sgoccioli, manca pochissimo all’inizio di tutte le trasmissioni. Per esempio sta per iniziare il Grande Fratello Vip con la sua sesta edizione e con la conduzione di Alfonso Signorini. Tante novità per questa stagione che potrebbe, si dice, allungarsi ancora più rispetto alle precedenti. C’è Uomini e donne che in queste ultime due settimane ha già rivelato i tronisti e le troniste. Ebbene, ma quando iniziano tutti i programmi? Scopriamo le date.

Quando iniziano i programmi tv più amati dagli italiani: ecco le date di esordio

La stagione 2022-2023 sarà piena di novità e di colpi di scena a livello televisivo. In questi giorni c’è stato esordio delle nuove stagioni di Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, La vita in diretta, Oggi è un altro giorno e Domenica In. Nei successivi ci sarà il ritorno in tv di altri format.

Il Grande Fratello Vip parte il 19 settembre su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il conduttore ha rivelato di voler giocare quest’anno sull’effetto sorpresa. Infatti non sono stati rivelati i nomi dei concorrenti e nel corso delle prime puntate saranno svelati. Al momento la conferma è arrivata soltanto per Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati. Martedì 20 avrà inizio Uomini e donne con tanti colpi di scena, viste le anticipazioni trapelate. Sabato 17 settembre parte, invece, Tu si que vales in prima serata ma il pomeriggio avremo il piacere di seguire Verissimo con Silvia Toffanin; domenica 18 inizia la ventiduesima edizione di Amici. La stessa domenica, di sera, vede l’inizio della nuova stagione di Scherzi a parte con Enrico Papi.

Ballando con le stelle inizia sabato 8 ottobre con Milly Carlucci e con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a sorprenderci. Carlo Conti, invece, ci accompagnerà con la nuova stagione di Tale e quale show che dovrebbe andare in onda dal 30 settembre 2022. A quanto pare questo sarà un anno pieno di sorprese e novità. Ormai manca pochissimo all’inizio delle nuove stagioni dei programmi: tenetevi pronti!