Quante sono e quali sono le case di Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco tutti i dettagli.

In questi giorni non si parla d’altro, la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a muovere il gossip. Le ultime rivelazioni dell’ex capitano della Roma hanno spiazzato tutti. Inizialmente si è sempre detto che Totti avrebbe tradito la conduttrice con Noemi Bocchi, donna che sembra essere una presenza vera nella sua vita.

Si è parlato del primo incontro e che questo sarebbe avvenuto durante una partita a padel circa un anno fa. Da quel momento i due avrebbero iniziato una frequentazione. Ilary avrebbe scoperto tutto per caso, quando di ritorno a casa sua figlia Isabel le avrebbe riferito di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi. Totti poi avrebbe tolto la gestione dei suoi social alla sorella della conduttrice. Così quest’ultima avrebbe iniziato a nutrire i primi dubbi e avrebbe deciso di assumere un investigatore privato. Adesso, le parole di Totti sembrano capovolgere la situazione.

In un’intervista a Il corriere della sera ha rivelato la sua verità. Ha detto di non essere stato lui a tradire per primo ma di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono della sua ormai ex moglie. Anzi, ha parlato di più uomini, mettendo in mezzo anche l’hairstylist Alessia. Quest’ultima, amica di Ilary, avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo ‘amante’. Queste le parole di Francesco. Sappiamo che Ilary Blasi e Totti dispongono di diverse case: ma quali sono?

Quante sono e quali sono le case di Francesco Totti e Ilary Blasi

L’intervista di Francesco Totti a Il corriere della sera ha spiazzato letteralmente tutti. Le sue dichiarazioni hanno cambiato quello che fino a qualche giorno fa era stato rivelato dai diversi giornali. L’ex capitano della Roma ha raccontato la sua verità. Al momento la conduttrice non ha parlato, sottolineando il fatto di voler proteggere i suoi figli.

Totti e Ilary sono stati insieme 20 anni, e in questo tempo, oltre alla nascita di tre bellissimi bambini, sono riusciti ad allargare il ‘patrimonio’. Sapete quante case hanno? Secondo quanto riportato dal sito immobiliare.it, la ormai ex coppia ha una casa a Roma, dove vivevano, nel quartier dell’Eur. Si tratterebbe di un attico, situato al 27esimo piano dotato di ogni comfort. Avrebbero poi un’altra casa, sempre secondo quanto riportato dal sito sopra citato, a Sabaudia, dove spesso, come abbiamo appreso in questi anni, hanno passato le vacanze.

La villa si trova di fronte al mare, vanta un’ampia scalinata e al suo interno ci sono diverse stanze, tra salone, cucina, quattro camere da letto, bagno privato, due dependance e un garage. Anche questa dimora possiede tutto quello che è necessario ed è spettacolare. Queste, come riportato da immobiliare.it, sarebbero le abitazioni della ormai ex coppia.