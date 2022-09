Lo ricordate in Daydreamer? Non aveva questo tipo di look, l’attore è quasi irriconoscibile

Ve lo ricordate in Daydreamer? Il suo personaggio aveva un altro tipo di look, oggi l’attore è quasi irriconoscibile così.

Daydreamer è una soap opera turca che ci ha appassionato moltissimo tanto da riscontrare un grande seguito. In questi anni ne abbiamo seguite diverse e spesso al centro dell’attenzione c’era proprio l’amore. Nella trama di questa serie l’amore tra Can e Sanem ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Il primo incontro è avvenuto per caso, infatti dopo che la giovane scrittrice era stata assunta in azienda, c’è stata la festa di anniversario dell’attività. Per tale occasione è arrivato anche Can, un fotografo sempre in giro per il mondo. In una sala buia lei entra e l’uomo, pensando fosse la sua fidanzata, la tira a sè e la bacia. Subito dopo corre via e entrambi resteranno col dubbio, non conoscendo la loro identità. Sanem darà a quel volto sconosciuto il nome di Albatros e questo entrerà a far parte dei suoi pensieri costanti.

Oltre ai due protagonisti, abbiamo seguito la storia di altri personaggi. Le stesse vicende ovviamente si sono intrecciate con la storia di Can e Sanem. Guardate con attenzione l’attore in foto, anche lui ha fatto parte di Daydreamer ma l’abbiamo visto con un look molto diverso: così lo riconoscete?

Lo ricordate in Daydreamer? L’attore non si è presentato così, aveva un aspetto molto diverso

In alto vi abbiamo mostrato la foto di un attore che ha recitato nella serie tv turca, Daydreamer -Le Ali del sogno. Lo scatto è stato pubblicato sul suo canale instagram ed è abbastanza recente. Dall’ultima volta che lo abbiamo visto nella serie nei panni del personaggio portato in scena è passato molto tempo.

Forse non tutti lo ricordano ma è apparso nei primissimi episodi ed era molto amico del protagonista, oltre a lavorare per la sua azienda. Ad un certo punto però accade qualcosa di inaspettato. Can lo licenzia quando scopre che lui mette al corrente sua mamma Huma dei documenti dell’attività. Infatti il fotografo aveva chiesto all’amico di non aggiornare la donna. Questo comportamento lo manda su tutte le furie e decide di mandare via l’avvocato. Tutti i presenti e lo stesso restano spiazzati per la decisione del fotografo. Adesso avete capito quale personaggio ha interpretato?

L’attore nello scatto è Tuan Tunali, interprete di Metin, avvocato e amico di infanzia di Can. Rispetto al personaggio interpretato appare molto diverso, veste in modo molto più sportivo. Nell’immagine lo vediamo al mare, si trova in vacanza. Nella serie l’abbiamo visto con un look elegante e formale, sempre con la sua borsa da avvocato con sè. Tuan è stato presente nei primi episodi per uscire di scena poco dopo. Voi l’avreste riconosciuto oggi così?