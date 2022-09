“C’è stata una rissa”: colpo di scena nel programma, nessuno si aspettava tutto ciò

Colpo di scena nel famoso programma tv: sembrerebbe che ci sia stata una rissa, davvero clamoroso! Nessuno si aspettava tutto ciò.

“C’è stata una rissa”: è proprio con queste esatte parole che l’amato conduttore ha rivelato a Tv sorrisi e canzoni tutto quello che il pubblico si deve aspettare dalla nuova edizione del famoso programma. In onda su Canale 5 a partire dal 18 Settembre, lo show è pronto a regalare ai suoi spettatori nuovi momenti imperdibili, fatti di risate, divertimento e, perché no, anche di momenti di sclero.

Nel corso della sua recentissima intervista a Tv sorrisi e canzoni, l’amato conduttore non solo non ha potuto fare a meno di esprimere due parole sul suo ritorno in tv, ma anche raccontare tutto quello che accadrà nella nuova edizione del suo programma. A partire da alcuni degli ospiti che si alterneranno nel corso di questi nuovi episodi fino a tutte le novità previste per le prossime edizioni, sembrerebbe che il pubblico assisterà a qualcosa di unico ed inimitabile.

Tra qualche giorno, quindi, avrà inizio su Canale 5 un viaggio totalmente imperdibile! Fate molta attenzione, però: sembrerebbe che accadrà davvero di tutto! Addirittura, il famoso conduttore tv ha raccontato che c’è stata anche una rissa. Davvero clamoroso, non trovate?

Colpo di scena nel programma: è scoppia la rissa, cos’è successo

È proprio un piccolo inconveniente, quello che l’amato conduttore ha rivelato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni in merito a tutto quelle che è accaduto durante le registrazioni delle nuove puntate del famoso programma tv. Per non rovinare la ‘sorpresa’ ai telespettatori, il volto tv non ha potuto svelare granché, ma quello che conta sapere è che si è verificata una vera e propria rissa. “Una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla”, ha spiegato al settimanale. Avete già capito a cosa facciamo riferimento, vero?

Domenica 18 Settembre, come dicevamo, inizierà la nuova edizione di Scherzi a parte, che a quanto pare regalerà grandi sorprese. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e né tantomeno cosa abbia scatenato la reazione furiosa della star, fatto sta che Enrico Papi ha parlato di una rissa.

Grande attesa, quindi, per la prossima edizione di Scherzi a parte e della ‘famosa’ puntata. Noi non vediamo l’ora, voi?

Chi sono gli ospiti di questa edizione?

Se Pio e Amedeo hanno promessi grandi cose in questa nuova edizione di Emigratis, anche Enrico Papi non è stato da meno! Oltre ad aver raccontato il colpo di scena capitato durante uno degli scherzi, il conduttore ha ampiamente spiegato chi saranno gli ospiti di Scherzi a parte. Si parte da Nicolas Vaporidis e Marcell Jacosb fino a Roberto Giacobbo, Veronica Gentili, Aldo Montano ed Iva Zanicchi. Insomma, un ‘parterre’ per nulla male!

Seguirete la prima puntata di Scherzi a parte di Domenica 18 Settembre? Noi assolutamente si. Anzi, vi diremo di più: non vediamo l’ora!