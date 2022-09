Rocco Siffredi rivela di aver scritto a Francesco Totti e dice la sua su Ilary Blasi

Anche Rocco Siffredi commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il famoso attore ha dato un suggerimento agli ex coniugi.

La fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare e regala quasi ogni giorno nuovi colpi di scena. In base agli ultimi accadimenti, la tensione tra i due sembra tagliarsi con un coltello, come si suole dire. Un tema decisamente ‘caldo’, che ha tenuto banco per tutta l’estate e che ha tutta l’aria di riservare ancora sorprese.

Su quella che, al di là del gossip, è comunque una vicenda che ha stravolto la vita di un’intera famiglia, si sono pronunciati in tantissimi. Opinionisti, giornalisti, influencer, conduttori e chi più ne ha più ne metta: chiunque ha sentito il bisogno di dire la sua e chiunque è stato chiamato ad esprimere la propria impressione su quanto sta succedendo all’ex coppia tanto amata e famosa.

Dopo la clamorosa intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera in cui Totti dà la sua versione dei fatti che avrebbero portato all’addio, spunta anche il commento di Rocco Siffredi. L’attore del cinema per adulti ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha raccontato in un’intervista a Mow di aver scritto in privato a Totti e ha rivelato il suo pensiero sull’intricata questione.

Rocco Siffredi racconta cosa ha scritto a Totti e come la pensa su Ilary Blasi

Le recenti dichiarazioni del ‘Pupone’ al Corriere hanno sollevato l’ennesimo polverone mediatico e non sono pochi coloro che hanno condannato il gesto dell’ex giocatore. Siffredi invece sarebbe del parere contrario: secondo lui, quelle parole così inaspettate non sarebbero altro che un evidente segnale dell’amore che Totti proverebbe ancora per la madre dei suoi figli.

“Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto”, dice l’attore. “L’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto”, aggiunge. Insomma, secondo Siffredi, Totti e la sua ex moglie non dovrebbero gettare all’aria tutto ciò che hanno vissuto insieme per delle presunte sbandate.

“Ho anche scritto a Francesco, privatamente – ha poi rivelato – invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione”. “Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”, sostiene Rocco che, tra l’altro, consiglia agli ex coniugi uno scambio di coppia per dare una nuova energia al legame.

L’ex concorrente de L’Isola ha poi raccontato di conoscere l’ex calciatore giallorosso in quanto entrambi si sono incontrati a volte nella stessa località in vacanza e lo descrive come una persona molto sensibile. Su Ilary, invece, ha un pensiero diverso: “Lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”.

Cosa ne pensate della chiave di lettura offerta dal simpatico Siffredi?