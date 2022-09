Silvia Toffanin, riparte Verissimo: cosa ha deciso di fare Ilary Blasi

Verissimo è pronto a ripartire con la sua Silvia Toffanin, ma cosa ha deciso di fare Ilary Blasi? Cosa abbiamo appena scoperto.

Save the date: sarà un fine settimana indimenticabile! Non solo Domenica 18 Settembre ritornerà in onda la nuova edizione di Amici e Scherzi a Parte – su cui Enrico Papi ci ha raccontato un retroscena ‘shock’ – ma Sabato 17 Settembre inizieranno Verissimo e Tu si que vales. Insomma, un weekend di fuoco!

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione di Verissimo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Tv sorrisi e canzoni. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che – mai come quest’anno – nello studio televisivo di Cologno Monzese si alterneranno tantissimi ospiti. Ci saranno ‘vecchi’ volti e tantissimi nuovi, ma siamo certi che anche questa sarà un’edizione indimenticabile.

Cosa ne sarà, però, di Ilary Blasi? La conduttrice tv, lo sappiamo benissimo, è stata al centro del gossip per un’estate intera per via della sua separazione da Francesco Totti ed adesso, dopo l’intervista di suo marito a Il Corriere della Sera, lo è ancora di più. Cosa ha scelto di fare, però, la splendida romana? Sarà proprio nel salotto di Verissimo, insieme alla sua amica Silvia Toffanin, dove la Blasi racconterà tutta la verità sulla fine del suo matrimonio?

Ilary Blasi a Verissimo da Silvia Toffanin? Cosa ha scelto di fare la conduttrice

Per tutti questi mesi, Ilary Blasi è stata sempre in silenzio. Seppure attivissima sul suo canale social ufficiale – e i suoi amici hanno recentemente svelato il motivo – la conduttrice romana non ha mai proferito parola sulla sua separazione da suo marito e su tutte le illazioni fatte sul loro conto. La bella Ilary è rimasta in silenzio anche quando l’ex capitano giallorosso, sulle pagine de Il Corriere della sera, ha parlato dei suoi tradimenti pregressi alla sua relazione con Noemi Bocchi. Quando arriverà, però, il momento di parlare? In tantissimi credono che la Blasi racconterà tutto nel salotto di Verissimo insieme a Silvia Toffanin, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

Mancano pochissime ore all’inizio di questa nuova edizione di Verissimo, ma Silvia Toffanin – intervistata da tv Sorrisi e canzoni – non ha potuto fare a meno di svelare qualche sua piccola ‘chicca’. Chi saranno gli ospiti di questa prima edizione? A quanto pare, ce ne saranno di diversi e tutti importantissimi: a partire, quindi, da Tamberi, Jacobs e Pellegrini, che quest’estate sono convolati a nozze, fino a Orietta Berti, Sonia Bruganelli, Can Yaman e Francesca Chillemi.

Da come si può chiaramente capire, Silvia Toffanin non ha affatto menzionato Ilary Blasi tra gli ospiti di questa edizione. E questo, diciamoci la verità, fa molto pensare. Che la conduttrice romana abbia scelto di perseguire la strada del silenzio?

Salvo ulteriori cambi di programma, per adesso Ilary Blasi non sarà ospite di Verissimo. Cosa ne pensate?