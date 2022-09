Prima era quasi 300 kg, oggi è bellissima dopo Vite al Limite: guardatela, resterete di stucco

A Vite al Limite è arrivata con un peso di quasi 300 kg, oggi è davvero bellissima: guardatela come si mostra, resterete di stucco.

Senza alcun dubbio, il pubblico di Vite al Limite si ricorderà di lei! Per sapere come sta oggi e come si mostra, però, facciamo un piccolo passo indietro e scopriamo cos’è realmente successo nella clinica di Houston e cosa l’ha spinta a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Come Tara Taylor, anche la trentanovenne della California ha scelto di chiedere aiuto al famoso chirurgo iraniano per via del suo peso. La bilancia segnava quasi 300 kg e le sue condizioni di salute, soprattutto quelle respiratorie, erano fortemente condizionate da esse. Non solo durante la notte era attaccata ad una maschera dell’ossigeno per facilitare la respirazione altrimenti non sarebbe stata capace a farlo da sola, ma durante tutto il giorno era costretta a farsi aiutare da suo marito perché lei purtroppo non riusciva a fare nulla autonomamente.

Con i suoi ben 291 kg, la donna ha raccontato di aver iniziato a mangiare tantissimo dopo l’abbandono di suo padre. Un vero e proprio trauma, da come si può chiaramente comprendere, che l’ha spinta a cercare nel cibo il suo unico conforto, ma a finire molto presto nel tunnel dell’obesità. Da ben 12 anni, viveva immobile in un letto impossibilitata a fare ogni cosa se non con l’aiuto di suo marito.

Pesava quasi 300 kg prima di Vite al Limite, oggi è irriconoscibile: eccola, arriva una notizia shock

Per via del suo peso, la paziente del dottor Nowzaradan era costretta a vivere bloccata completamente a letto. Il suo incubo, come dicevamo, era iniziato quando era solo una bambina, ma col passare del tempo è diventato sempre più grande. Giunta all’età di quasi 40 anni e ben 291 kg, la donna era impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di attività. Per fortuna, c’era suo marito ad aiutarla, ma lei non poteva affatto andare avanti così per molto tempo. Ed è così, quindi, che ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan, partecipando alla quarta stagione di Vite al Limite. In molti si ricorderanno di lei: Lupe Samano, il cui percorso è andato in onda per ben due puntate.

Entrata a far parte della clinica con quasi 300 kg, Lupe Samano si è immediatamente impegnata a rispettare il programma di dimagrimento impostole dal dottor Nowzaradan. E, seppure con parecchi alti e bassi, è riuscita a registrare incredibili risultati. Pensate, dalla clinica è uscita con un peso pari a 155 kg. Insomma, un risultato non da niente. Com’è oggi? Purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: lei ha continuato a dimagrire ed oggi è bellissima, ma il suo matrimonio con Gilbert è giunto al termine! Non sappiamo cosa abbia spinto la coppia a dirsi addio, ma sembrerebbe che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea.

Non è molto attiva sul suo canale Facebook, ma questa foto di Aprile scorso ci fa capire quanto Lupe oggi goda di ottima forma.