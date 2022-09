Anna Tatangelo, impazza il gossip: le ultime notizie riguardano proprio la cantante

Le ultime notizie su Anna Tatangelo non faranno piacere a tutti i suoi ammiratori: il gossip sta impazzando in questo ore, cos’è successo.

Degli anni che Anna Tatangelo difficilmente dimenticherà! Oltre ad essere stata riconfermata al timone di Scene da un matrimonio – proprio recentemente si è mostrata sul set per le nuove puntate del programma – la cantante continua alla grande la sua carriera musicale, non mancando di annunciare clamorose novità in arrivo.

Sembrerebbe, quindi, che Anna Tatangelo sia piena di grandi cose da fare dal punto di vista professionale. Non solo continua ad affermarsi come amato volto tv, ma anche tra le voci più apprezzate della musica italiana. Si può dire lo stesso sulla sua vita privata? Dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio – divenuto papà per la quinta volta nei mesi scorsi – Anna Tatangelo aveva ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. Lui si chiama Livio Cori. E, seppure più giovane di lei di pochi anni, sembrava avesse restituito alla cantante una felicità indescrivibile.

Le ultime notizie su Anna Tatangelo e la sua storia d’amore col giovane napoletano, purtroppo, non vi faranno affatto piacere. Stando a quanto si apprende dall’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che ci sia una grossa novità da sapere.

Le ultime notizie su Anna Tatangelo non vi faranno affatto piacere: cos’è successo

Era esattamente l’Aprile scorso quando, il profilo Instagram di Chi, aveva lanciato un’indiscrezione bomba: Anna Tatangelo è ritornata single! La notizia, da come si può chiaramente comprendere, aveva lasciato tutti di stucco soprattutto perché, in diverse occasioni, la cantante di Sora aveva chiaramente fatto intendere quanto stesse bene col suo nuovo compagno. A distanza di tempo dall’indiscrezione, tra l’altro mai confermata o smentita dai diretti interessati, però, i due sono stati beccati quest’estate insieme da Diva e Donna e sembravano essere più affiatati di prima, facendo pensare ad un ritorno di fiamma. Cos’è successo dopo? Purtroppo, le ultime notizie su Anna Tatangelo e la sua relazione non sono positivissime.

Stando a quanto si apprende dall’ultima indiscrezione di Chi, sembrerebbe che Anna e il giovane Livio si siano nuovamente lasciati. Dopo il tentato ritorno di fiamma di quest’estate, sembrerebbe che i due abbiano scelto nuovamente di allontanarsi per gli stili diversi di vita. Sarà davvero per sempre stavolta? Staremo a vedere!

Chi era il fidanzato?

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”, sono proprio queste le esatte parole che Anna Tatangelo scriveva a corredo di uno dei suoi post social, poi cancellati, che la ritraeva in compagnia del suo fidanzato. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ebbene. Lui si chiama Livio Cori ed ha origini napoletane.

I due, come dicevamo, hanno fatto coppia fissa per diverso tempo e la stessa Anna – nello studio televisivo di Verissimo – non aveva nascosto di stare parecchio bene insieme a lui. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, però, sembrerebbe che i due adesso si siano detti ‘addio’ per sempre.

Livio Cori, come dicevamo, è di Napoli ed ha 32 anni. Di che cosa si occupa? Forse non tutti lo sanno, ma Livio ed Anna hanno anche la stessa passione: la musica! Il buon Cori, infatti, è un famoso ed amato rapper.