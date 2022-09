Canale 5, il programma viene sospeso: non andrà più in onda

Brutta notizia per i telespettatori di Canale 5: l’amatissimo programma è stato sospeso nonostante il grande successo riscosso.

L’estate è praticamente terminata e i palinsesti televisivi stanno pian piano ritornando alla normalità. A parte poche eccezioni, a partire dalla prossima settimana riprenderanno i programmi più famosi tra cui GF Vip e Amici. Ovviamente, per quanto riguarda Canale 5. Proprio il Biscione, però, riserva in questi giorni anche un’altra novità che dispiacerà non poco molti telespettatori.

Per dare spazio alle consuete trasmissioni, la rete dovrà per forza di cose apportare delle modifiche e ciò porterà inevitabilmente all’esclusione di alcuni programmi che ci hanno accompagnato durante la pausa estiva. E non importa se questi hanno ottenuto un enorme gradimento in termini di ascolti.

Da lunedì 19 settembre, il palinsesto di Canale 5 cambierà per accogliere la nuova programmazione. Uno dei programmi di maggior successo nella fascia pomeridiana verrà sospeso a favore del ritorno in onda di una trasmissione storica che è sui nostri schermi da oltre vent’anni.

Canale 5, cambia tutto: cosa succederà al famoso programma

Oltre alla prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che anche quest’anno ci aspetta con un nuovo gruppo di ‘Vipponi’ pronti a varcare la celebre porta rossa, lunedì 19 settembre torneranno anche Uomini e Donne e il Daytime di Amici. Le registrazioni di questi ultimi due, come sappiamo, sono già iniziate da qualche giorno e l’appuntamento con le nuove appassionanti storie dei protagonisti è fissato tra pochissimi giorni.

Sarà la soap opera turca Terra Amara a farsi da parte per fare spazio al dating show condotto da Maria De Filippi. Le avventure di Züleyha, Yilmaz e Demir non andranno più in onda a partire da lunedì 19, nonostante abbiano regalato alla rete ascolti da 2 milioni di telespettatori ed uno share tra il 23% ed il 25%.

La notizia ovviamente non è risultata gradita ai tantissimi fan della soap che ora si chiedono quando potranno tornare a seguire il famoso ‘triangolo’. Secondo quanto riferisce Super Guida Tv, però, non si tratterebbe di una decisione definitiva. Nel giro di poco tempo, dovremmo poter seguire ancora le puntate di Terra Amara: tra circa un mese, questa dovrebbe sostituire definitivamente la soap spagnola Una Vita che in patria si è già conclusa.

Con il nuovo assetto di Canale 5, la programmazione delle amatissime soap subirà delle modifiche: alle 13.45 ci aspetta come sempre Beautiful, alle 14.10 vedremo invece Una Vita. Poi ci attende Uomini e Donne e alle 16.10, la striscia quotidiana di Amici. Alle 16.40 ci saranno le puntate di Un altro Domani e alle 17.25 Barbara D’Urso ci aprirà le porte di Pomeriggio Cinque.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Anche voi siete fan di Terra Amara?