Cosa si è regalata Madonna per il suo 64esimo compleanno: oggetto insolito, non è passato inosservato.

Per lei il tempo sembra non passare mai, ma sono trascorsi ben quarant’anni dall’uscita del suo primo singolo, Everybody, nel 1982. Lo scorso 16 agosto 2022 la mitica Madonna ha compiuto 64 anni e, come da qualche anno, ha scelto l’Italia come location per il suo party esclusivo, nello specifico la Sicilia.

E per l’occasione Louise Veronica Ciccone, vero nome della regina del pop, ha deciso di auto-regalarsi qualcosa di veramente incredibile. Un oggetto insolito, ma molto amato dalle star. Qualcosa che, come ha spiegato lei stessa, le serve per coprire una parte del suo corpo che non ama particolarmente. Scopriamo tutti i dettagli.

Madonna se lo è regalato per il suo 64esimo compleanno: di cosa si tratta

Lo scorso agosto, Madonna ha spento le sue 64 candeline. Un evento che la pop star ha deciso di festeggiare in uno dei palazzi più lussuosi di Noto, in Sicilia. E, ogni festa che si rispetti, prevede dei regali. Stavolta, però, Madonna ha deciso di farsene uno da sola, sceglie un oggetto esclusivo, che non è passato inosservato. Ospite al Tonight Show With Jimmy Fallow, la cantante ha spiegato anche il motivo per il quale ha scelto questo accessorio, che indossa da diversi anni. Un accessorio che, oggi, è un vero e proprio must per diverse celebrities, tra cui Kim Kardashian. Di cosa parliamo? Della griglia di diamanti sui denti!

“La gente ha problemi con le mie griglie e non so perché. A me piace l’effetto dei gioielli in bocca. E poi ho dei denti davvero brutti”, ha rivelato la star, rivelando di essere stata lei stessa a progettarle. Così la star ha scelto di regalarsi il nuovo gioiello in occasione del suo compleanno: “Birthday Grillz”, ha scritto nella sua Instagram Story, dove il mese scorso ha mostrato nel dettaglio il suo nuovo accessorio. Accessorio che, come abbiamo detto, Madonna indossa da decenni: tra le griglie più iconiche c’è quella sfoggiata nel 2013, realizzata in oro e ricoperta con 24 diamanti. Solo adesso, dopo tanti anni, la star ha rivelato di utilizzare il gioiello non solo come ornamento, ma anche per correggere il suo piccolo ‘difetto’: Madonna ha definito i suoi denti “really ugly”.

Un dettaglio super prezioso, quello che Madonna ha scelto per impreziosire il suo look, che non poteva passare assolutamente inosservato. E voi, cosa ne pensate delle griglie gioiello che fanno tanto impazzire le star? Negli anni, sono state tantissime le star che hanno sfoggiato i loro ‘denti’ lussuosi, da Miley Cyrus a Rihanna, fino a Justin Biebier. Un vero e proprio trend tra le superstar: voi lo scegliereste mai come auto-regalo di compleanno?