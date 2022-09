“Mi è difficile da credere”: cosa emerge sul divorzio Totti Ilary Blasi

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere al centro dell’attenzione, ma avete visto cosa è appena emerso?

Sono tantissimi gli argomenti della cronaca rosa che si sono alternati sui giornali e siti quest’estate, ma il divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è tra quelli che, ancora adesso, tiene banco.

Nel corso di questi mesi, si sono alternate tantissime notizie sul loro conto, ma fino ad ora nessuno dei due aveva mai commentato. Dopo il comunicato che confermava la fine della loro storia d’amore, Francesco Totti si era trincerato dietro un silenzio social ed Ilary Blasi, sebbene non facesse mai riferimento al suo matrimonio, non ha mai perso occasione di mostrarsi sui social.

È da quando, però, Francesco Totti si è raccontato a Il Corriere della Sera, rivelando i motivi della fine del suo matrimonio, che tutto è cambiato. Proprio nelle ultime ore, è emerso un altro ‘dettaglio’. E a rivelarlo è stato proprio Alfonso Signorini.

Cosa è emerso sul divorzio di Totti e Blasi dopo l’intervista?

L’intervista di Francesco Totti a Il Corriere della sera non è assolutamente passata inosservata. Se da una parte, però, Ilary Blasi ha continuato a fare silenzio sulla questione, mostrandosi al suo pubblico durante un’attività particolare, dall’altra c’è chi non ha potuto fare a meno di commentare le parole dell’ex capitano giallorosso.

A fare parecchio scalpore, non sono state solo le parole che il buon Totti si è lasciato andare sul gesto della sua ex moglie di prendersi tutti i suoi rolex – argomento su cui si è espresso anche Paolo Bonolis – ma tutte le confessioni di cui l’ex calciatore si è completamente liberato. Al quotidiano, Francesco ha raccontato dei tradimenti di sua moglie e di come sia nata la sua storia d’amore con Noemi Bocchi. Quelli che, però, tutti si chiedono è: come mai ha scelto di parlare? Ilary Blasi, come dicevamo, non ha mai proferito parole in merito, ma perché l’ex simbolo romano ha scelto di farlo?

Sul divorzio di Francesco Totti ed Ilary Blasi, anche Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di dire la sua. E, sull’intervista del calciatore al quotidiano, il direttore di Chi ha detto: “Credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare per il traditore seriale e bugiardo”. Insomma, sembrerebbe che il buon Signorini abbia le idee abbastanza chiare sullo sfogo di Totti. Come, tra l’altro, ce l’ha anche sulla reazione di Ilary. “Nel frattempo fa bene Ilary Blasi a tacere e a non rilasciare interviste. Finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre solo lei”, ha concluso.

L’annuncio shock di Alfonso Signorini

Se la fine del matrimonio tra Totti e Blasi fa ancora parecchio chiacchierare, anche l’annuncio shock di Alfonso Signorini non è da meno. A distanza di pochissimi giorni dall’inizio della settima edizione del GF Vip, il suo conduttore ha rivelato quello che nessuno mai si sarebbe mai aspettato, lasciando tutti di stucco.

Seguirete la prima puntata del GF Vip? Noi non ce la perderemo!