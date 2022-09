Dopo le pesanti accuse di Totti, Ilary Blasi si è mostrata proprio lì: cosa stava facendo

L’intervista di Totti al Corriere della Sera ha lasciato tutti di stucco, ma cosa ha fatto Ilary Blasi dopo le accuse shock dell’ex marito?

Se, da una parte, le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti al Corriere della Sera sulla fine del suo matrimonio hanno destato scalpore, dall’altra tutti si sono immediatamente chiesti come avrebbe reagito Ilary Blasi a quelle parole così inaspettate. A prescindere da quale sia la verità, l’ex capitano della Roma ha svelato retroscena a dir poco clamorosi che gli hanno attirato anche parecchie critiche.

A stupire maggiormente è stato il fatto che un tale colpo di scena rappresenta l’esatto opposto di ciò che l’ex coppia aveva inizialmente richiesto nei comunicati separati diffusi lo scorso 11 luglio e cioè una certa discrezione, al fine di proteggere il più possibile la famiglia.

Secondo la versione dei fatti fornita da Totti, sarebbe stata la sua ex moglie a tradire per prima e a determinare la crisi definitiva del rapporto. Non solo: la conduttrice e suo padre, secondo le rivelazioni del ‘Pupone’, gli avrebbero sottratto i Rolex dalle cassette di sicurezza. Accuse pesantissime, che hanno gettato altre ombre sulla storia d’amore che per anni ha fatto sognare gli italiani.

Come avrà reagito la Blasi a queste parole così taglienti?

Ilary Blasi dopo le accuse di Totti: l’ha fatto davvero

Come quasi tutti sanno, nelle stesse ore in cui usciva la clamorosa intervista, la bionda ex Letterina si è mostrata su Instagram alquanto incurante di ciò che stesse accadendo. Nelle storie pubblicate quella mattina, la si vedeva in cucina insieme alla nonna che preparava le le fettuccine fresche. Inoltre, in un altro video si è immortalata ironicamente mentre mangiava la pasta cruda.

Nessuna risposta quindi a quanto detto da Totti? Non proprio: ancora qualche ora dopo, Ilary ha risposto attraverso il suo avvocato che ha sottolineato la sua intenzione di tacere di fronte alle parole dell’ex coniuge e di parlare solo in tribunale. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, ha dichiarato a Repubblica.

Dopodiché è giunto il momento della sua prima uscita pubblica: sempre attraverso delle Ig stories, si è mostrata all’Opera di Roma dove si è recata per assistere alla prima dello spettacolo Nuit Romaine di Angelin Preljocaj con la celebre ballerina e coreografa Eleonora Abbagnato.

Insieme ad un’amica, Noemi Bonomo, si è anche ripresa in un selfie con la Abbagnato, scatto che poi ha condiviso nelle storie. A poca distanza da lei, anche gli immancabili paparazzi e tra il pubblico anche l’ex vincitore di X Factor Lorenzo Licitra come testimonia un’altra foto pubblicata da quest’ultimo insieme alla conduttrice Mediaset.

