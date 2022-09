Cambia tutto dopo Vite al Limite: è diventata mamma due volte, stenterete a crederci

Dopo Vite al Limite, l’amatissima paziente del dottor Nowzaradan è diventata mamma due volte: cambia tutto dopo il programma, stenterete a crederci.

Non tutti ci credono, ma è davvero così: Vite al Limite ti cambia la vita! Non solo c’è chi dimagrisce tantissimo, modificando completamente il proprio stile di vita, ma c’è chi riesce a raggiungere anche i propri obiettivi. Chay Guillory ce lo insegna, ma la protagonista di questo nostro articolo ce lo conferma!

Entrata a far parte di Vite al Limite nel corso della sesta stagione del programma, la paziente del dottor Nowzaradan è stata una delle prime a raccontare la sua storia. Non era affatto da sola ad iniziare questo percorso di dimagrimento in clinica, bensì in compagnia di sua sorella gemella. Pensate, avevano poco meno di trent’anni, ma il loro peso in due raggiungeva più di 500 kg. Si può chiaramente comprendere che la loro era una necessità di ritornare in forma.

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la protagonista di questo nostro articolo pesava ben 267 kg. Ed è riuscita a dimagrire grazie alla dieta del dottor Nowzaradan ben 103 kg. Dopo il programma, però, è cambiato davvero tutto per lei: è dimagrita ulteriormente ed è diventata mamma per ben due volte. Insomma, qualcosa di fantastico! Curiose di sapere com’è diventata oggi?

Mamma per ben due volte dopo Vite al Limite: stenterete a credere che sia lei oggi

Così come è successo con Lupe, anche le due gemelle di Vite al Limite avevano alle spalle una storia piuttosto drammatica alle spalle. A spingerle ad avere questo attaccamento nei confronti del cibo, sembrerebbe che sia stato un problema di droga. A quanto pare, infatti, da piccole hanno dovuto affrontare la tossicodipendenza della loro mamma e loro, per attutire il dolore, erano solite rifugiarsi nel cibo. Da qui, però, si comprende chiaramente che l’obesità era ad un passo. E, in effetti, è stato proprio così. Avevano 29 anni quando si sono presentata nella clinica di Houston, ma il loro peso superava di gran lunga i 250 kg.

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Brandi Dreier, il cui peso iniziale era di 267 kg e quello finale 163 kg. Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, quindi, la giovane gemella è dimagrita più di 100 kg ed è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Adesso, però, sembrerebbe che le cose siano ulteriormente cambiate. Rintracciandola su Facebook, infatti, abbiamo scoperto che non solo è dimagrita ancora – anche se non ci è dato sapere granché – ma che è anche diventata mamma per ben due volte. Doppia vittoria, quindi, per lei dopo Vite al Limite. Eccola oggi:

Questo scatto risalirebbe ad un paio di anni fa, ma seppure non ci è dato sapere com’è diventata oggi si capisce chiaramente che l’enorme sforzo fatto in clinica ha continuato a dare risultati. Complimenti!