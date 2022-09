Mare Fuori, la scena che lascia tutti senza parole: spoiler della nuova stagione

Spunta un clamoroso spoiler della nuova stagione di Mare Fuori: la serie tornerà a conquistare il pubblico, ecco cosa ci attende.

Dopo il grande successo delle prime due stagioni andate in onda su Rai Due, Mare Fuori ora è su Netflix e le riprese del terzo capitolo sono già in corso. La fiction che narra le storie di un gruppo di ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli continua a conquistare milioni e milioni di telespettatori tra cui moltissimi giovani.

Creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, è andata in onda per la prima volta il 23 settembre del 2020 e vede nel cast anche la bravissima Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci, direttrice dell’Istituto di Pena Minorile, che giunge a Napoli dopo aver avuto un gravissimo incidente stradale a causa del quale ha perso la sua gravidanza.

Un successo, quello di Mare Fuori, che su RaiPlay ha raggiunto la bellezza di 60 milioni di visualizzazioni e che adesso su Netflix ha superato perfino Stranger Things. “Le nostre storie vanno dritte al cuore dei ragazzi che la guardano. I nostri personaggi non sono mai bidimensionali, non c’è mai una divisione netta tra bene e male”, ha spiegato Cristiana Farina a Tv Sorrisi e Canzoni. “Del carcere, in particolare di quello minorile, non si parla mai e invece bisogna sapere che chi è lì dentro ha bisogno di aiuto e di strumenti utili a non commettere più gli stessi errori”, aggiunge la Crescentini.

Com’è facile immaginare, l’attesa per l’inizio della terza stagione è davvero tanta. Dovremo però aspettare fino al 2023, probabilmente a febbraio, per poter continuare a seguire la coinvolgente trama. Intanto, in questi giorni è spuntata un’anticipazione su uno dei personaggi della serie che lascia davvero si stucco.

Mare Fuori, accadrà nella nuova stagione: anticipazione incredibile

Una tiktoker ha pubblicato un video sulla celebre piattaforma cinese in cui si vede il set di Mare Fuori 3 ed ha mostrato in anteprima una delle scene che vedremo tra qualche mese. Quello che accade lascerà il pubblico di stucco! Il personaggio che ci regalerà questo colpo di scena è Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, la cui storia con Teresa ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Proprio il ragazzo che sembrava stesse abbandonando la sua vecchia vita per un futuro migliore, evaderà dal carcere. Nel video su TikTok lo vediamo in sella al motorino mentre spara a qualcuno con una pistola. Il grande quesito è, ovviamente: a chi avrà sparato Edoardo? Gli utenti hanno commentato la scena lanciando delle ipotesi al riguardo: molti suppongono che l’obiettivo di Edoardo sia Mimmo, colui che avrebbe dovuto aiutarlo in carcere ma che in realtà aveva un secondo fine, in quanto complice della banda che vuole uccidere Edoardo.

Nelle immagini riprese dalla tiktoker spunta inoltre una nuova giovane attrice che molti hanno già conosciuto in tv: si tratta di Emy Buono, che ha preso parte all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show.

Non resta che pazientare ancora qualche mese, ma di certo ne varrà la pena: la terza stagione di Mare Fuori si preannuncia davvero imperdibile!