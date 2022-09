Mina Settembre, la clamorosa decisione: è stato stabilito così; la notizia riguarda la seconda stagione della fiction Rai.

Dopo il consueto stop estivo, i principali programmi tv sono pronti a tornare in onda. Dai reality show alle fiction, è tutto pronto per la ripartenza di una nuova, attesissima, stagione televisiva. Dove tornerà anche l’amatissima Mina Settembre.

La fiction che narra le vicende dell’assistente sociale napoletana è una tra le più amate dal pubblico italiano. Merito anche di Serena Rossi, protagonista assoluta della serie, nei panni di Gelosmina ‘Mina’ Settembre. Ma quando andrà in onda la seconda stagione della fiction di Rai Uno? A questo proposito, c’è un clamoroso cambio di programma. Ecco cosa è stato deciso.

Mina Settembre, la decisione riguarda la seconda stagione: cosa accadrà

Un grandissimo successo, come accade praticamente sempre quando si parla di fiction targate Rai. Parliamo di Mina Settembre, la serie televisiva liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, che ha conquistato il pubblico con la prima, intensa, stagione. Pubblico che ora è in trepidante attesa del secondo capitolo della fiction. Che, però, arriverà più tardi del previsto. Come riporta DavideMaggio.it, infatti, l‘inizio della seconda stagione di Mina Settembre slitta.

La messa in onda dei primi episodi di Mina Settembre 2 era prevista per domenica 25 settembre 2022, ma è cambiato tutto: la prima puntata della seconda stagione sarà trasmessa domenica 2 ottobre 2022, esattamente una settimana dopo. Il motivo, secondo DavideMaggio.it, sarebbe legato alle elezioni politiche, che si terranno proprio il 25 settembre. Quella sera, Bruno Vespa e Monica Maggioni aggiorneranno gli italiani sui primi risultati delle votazioni a partire dalle ore 23: ciò avrebbe comportato la chiusura anticipata della puntata di Mina Settembre.

È per questo motivo che si è deciso di posticipare di sette giorni la partenza di Mina Settembre 2, per permettere al pubblico di godersi a pieno le nuove storie dell’amatissimo personaggio interpretato da Serena Rossi. Cosa andrà in onda, in prima serata, domenica 25 settembre al posto della serie? Ci penserà Amadeus a tenere compagnia al pubblico nel prime time, con una puntata speciale de I soliti ignoti, il game show in onda ogni sera a partire dalle 20 e 35.

Nella seconda stagione di Mina Settembre, al fianco di Serena Rossi, ritroveremo tutti i protagonisti principali della serie, da Giorgio Pasotti (Claudio), a Giuseppe Zeno ( Mimmo), fino Christiane Filangieri ( Irene). Ci sarà, però, anche un’eccellente new entry. Parliamo di Marisa Laurito, che farà il suo grande ritorno in tv interpretando Rosa, una zia della protagonista, che irromperà improvvisamente a casa di Mina. Dodici nuovi episodi, che vedremo in onda in sei prime serate ( due per ogni sera), ricchi di colpi di scena ed emozioni. Appuntamento a domenica 2 ottobre 2022, noi non vediamo l’ora e voi?