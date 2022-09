Mostra il pancione sul red carpet: arriva così l’annuncio del l’amatissima attrice, è incinta; i dettagli della splendida notizia.

È apparsa sul red carpet di un importantissimo evento e ha mostrato per la prima volta il suo pancione. È in questo modo che l’amatissima star ha rivelato al mondo di essere in dolce attesa!

Un incantevole miniabito tempestato di pailettes ha evidenziato il dolcissimo pancino della star, che diventerà mamma per la quarta volta! Un annuncio originale, ma non troppo: anche in occasione delle precedenti gravidanze, l’attrice ha svelato tutto mostrando le sue rotondità negli eventi mondani. Ma chi sta per accogliere il quarto bebè in famiglia? Si tratta di una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutti i dettagli!

L’amatissima attrice è incinta: è in arrivo il quarto bebè

L’annuncio è arrivato a sorpresa, nel corso della decima edizione dell’Annual Forbes Power Women’s Summit. Le voci di una presunta gravidanza erano nell’aria da diverse settimana e la conferma è arrivata proprio quando la star ha mostrato a tutti il suo evidente pancino sul red carpet dell’evento a New York. Di chi stiamo parlando?

Della meravigliosa Blake Lively, in attesa del suo quarto figlio da Ryan Reynolds. I due attori si sono sposati nel 2012, due anni dopo il primo incontro sul set del film Lanterna Verde L’inizio di una bellissima storia d’amore, dalla quale sono nate già tre bambine: James ha 7 anni, Inez 5 e la piccola Betty ne ha due. Ben presto, però, la famiglia si allargherà ancora: è in arrivo il bebè numero quattro. L’indimenticabile Serena di Gossip Girl lo ha annunciato sul red carpet dell’evento di Forbes, non nascondendo le sue nuove rotondità.

Per l’occasione, la Lively ha indossato un minidress firmato Valentino, ricoperto di pailettes dorate. Quello che non è stato coperto, però, è il pancino di Blake, che si prepara a diventare mamma per la quarta volta. Arriverà per la prima volta il fiocco azzurro? Al momento, la coppia non ha rivelato nulla in merito al sesso e al possibile nome del nascituro.

Una gioia immensa per una delle coppie più glamour di Hollywood, ma che mette al primo posto la famiglia e il tempo con i propri bambini. Proprio nel 2021, Ryan Reynolds aveva annunciato a Linkedin News un temporaneo stop dal cinema proprio per non perdere del tempo prezioso in compagnia delle sue bambine. L’attore ha spiegato che lui e Blake non lavorano mai contemporaneamente a un film, affinché almeno uno dei due genitori sia a casa con le piccole. Che dire, una famiglia da fare invidia. Tutti i nostri auguri di felicità ai futuri mamma e papà Blake e Ryan!