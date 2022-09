È la nuova velina bionda di Striscia la notizia: ricordate dove l’abbiamo già vista in televisione?

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Striscia la Notizia. Il tg satirico più famoso della tv tornerà in onda a partire da lunedì 27 settembre 2022, con una coppia inedita al timone. Al fianco del ‘veterano’ Alessandro Siani ci sarà Luca Argentero, al suo debutto a Striscia. Ma non sarà l’unica novità di quest’anno.

Sul bancone del tg di Antonio Ricci arriveranno due nuove veline, che conosciamo già molto bene. La velina mora è la splendida Cosmary Fasanelli, ex allieva della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dove abbiamo già visto, invece, la velina bionda? Vi raccontiamo tutto!

Anastasia Ronca è la nuova velina di Striscia la Notizia: dove l’abbiamo già vista in tv

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le due nuove veline della prossima edizione di Striscia la notizia, al via il 27 settembre 2022 nel preserale di Canale 5. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, attraverso i canali social ufficiali dell’amatissimo programma Mediaset. I fan di Amici sono felicissimi di ritrovare in tv la brindisina Cosmary, che hanno conosciuto ad Amici 21, dove ha partecipato nella categoria ballo: l’ex allieva del talent di Maria De Filippi era già apparsa in tv prima dell’esperienza nella scuola e, dopo Amici, è entrata nel corpo di ballo di Battiti Live. Scuola dove ha vissuto una storia d’amore con il cantante Alex: al termine del talent, però, tra i due non c’è stato lieto fine. Anche per la sua compagna di viaggio, però, non è la prima volta sul piccolo schermo!

Anastasia Ronca, originaria di Somma Vesuviana, è già apparsa in tv in due famosissime trasmissioni Mediaset. Parliamo di Colorado, dove nel 2019 è apparsa nel corpo di ballo e Temptation Island. Nel docu reality dedicato alle coppie, Anastasia ha vestito il ruolo di tentatrice, nell’edizione del 2021. Come si può notare sul suo canale Instagram, la Ronca è sempre stata mora ed ha schiarito la sua chioma da poco tempo, probabilmente per calarsi nei panni della velina bionda.

Una splendida opportunità per le due giovani ballerine, che saranno tutte le sere in tv ad affiancare i conduttore in questa nuova, entusiasmante, avventura con Striscia la notizia. Si tratterà dell’edizione numero 35 del famoso tg satirico, che vedrà il ritorno di Alessandro Siani al timone per il secondo anno consecutivo: il comico napoletano ha condotto il programma con Vanessa Incontrada la passata edizione. Sarà la prima volta per Luca Argentero, che tornerà presto in tv con la terza stagione di Doc Nelle Tue Mani.

Non ci resta che attendere il 27 settembre per scoprire tutte le novità della 35 esima edizione di Striscia la notizia. Voi la seguirete?