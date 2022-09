Il nuovo colore di capelli di Clizia Incorvaia vi incanterà: combinazione di nuance unica

La bellissima Clizia Incorvaia mostra a tutti il suo nuovo hair look: ha cambiato colore di capelli e ha svelato quali sfumature ha scelto.

Un’estate, quella 2022, all’insegna del relax e di teneri momenti in famiglia per Clizia Incorvaia. Lo scorso luglio la stupenda influencer siciliana e il compagno Paolo Ciavarro, con cui sta da oltre due anni, hanno festeggiato il battesimo del piccolo Gabriele al quale, tra l’altro, ha fatto da padrino Alfonso Signorini.

In effetti, essendo lui il conduttore del GF Vip, la scelta ci sembra più che significativa: è proprio nella casa più spiata d’Italia che l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi si sono incontrati e innamorati. La loro unione è da subito apparsa molto forte ed il tempo ha dimostrato anche ai più scettici che i due facevano sul serio.

Oltre all’importante evento in onore del principino della casa, Clizia e Paolo hanno poi trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, terra natìa della bionda 41enne, e a Selva di Val Gardena, sulle Dolomiti. Un luogo incantevole dove li ha raggiunti anche la nonna Eleonora.

Ora però che le vacanze sono terminate e settembre è ormai entrato nel vivo, anche la Incorvaia sta riprendendo il tran tran quotidiano. La sua piccola Nina (la primogenita nata dal matrimonio con il leader de Le Vibrazioni) ha ripreso la scuola e anche Clizia e Paolo sono tornati a dividersi tra lavoro e famiglia. Proprio come la gran parte delle donne, anche l’ex gieffina ha pensato di rinnovare il suo hair look prima di ripartire a pieno ritmo con tutte le attività. Risultato strepitoso, date un’occhiata!

Clizia Incorvaia mostra a tutti il suo nuovo colore di capelli: tutte lo vorranno

Attraverso delle storie pubblicate sul suo attivissimo profilo Instagram, Clizia ha raccontato di aver cambiato stile dei capelli. Intendiamoci, la sua fantastica chioma resta sempre lunga e bionda, ma è proprio la sfumatura del colore la grande novità. E’ vero che con un viso incantevole come il suo, qualunque tinta le starebbe divinamente, ma con quella che ha scelto si è proprio superata!

In un breve video, ha raccontato di essere finalmente riuscita a trovare il tempo per realizzare questo cambiamento di look. Ha voluto provare a schiarire ulteriormente i capelli: ora la sua chioma è infatti di un irresistibile biondo freddo. Il dettaglio più interessante, però, come giustamente ha fatto notare anche lei, è la perfetta combinazione di nuance che rendono il colore non piatto. Clizia ha infatti precisato che si tratta di due sfumature messe insieme ovvero il dorato e il bianco.

Una tonalità che le sta particolarmente bene, visti la sua carnagione ed i suoi occhi chiari. Siete d’accordo?