Ora tutto esce allo scoperto: l’ex di Amici sta con un personaggio noto di Canale 5 ?

Coloro che partecipano a programmi televisivi diventano spesso dei veri e propri personaggi e anche quando non li vediamo più in tv, grazie ai social il pubblico può continuare a seguire le loro avventure professionali e private. Succede con gli ex protagonisti di Uomini e Donne, con quelli del Grande Fratello, ecc. Tanto più se si tratta di giovani e talentuosi artisti come nel caso degli ex allievi di Amici.

Proprio uno di questi ultimi, qualche giorno fa, ha pubblicato dei contenuti sul proprio profilo Instagram che lo immortalavano con quella che sembrava più che una semplice amica. Fin qui, nulla di più che la gioia dei fan nel vedere il loro beniamino alle prese con un’ipotetico nuovo flirt.

Ciò che però ha mandato in delirio i sostenitori del giovane cantante è stato scoprire che la sua probabile nuova simpatia era un personaggio di Canale 5 molto amato, anche lei fonte di ispirazione per tantissime ragazze. Anzi, a dirla tutta, si tratta di un personaggio che nei mesi scorsi ha letteralmente catalizzato l’attenzione di milioni e milioni di italiani. Non ci piove sul fatto che i due formerebbero una coppia molto carina, ma vediamo innanzitutto chi sono e cosa ci sarebbe di vero nella romantica supposizione dei fan.

Nuovo amore per l’ex di Amici? Con chi sta il cantante

L’ex protagonista del talent show condotto da Maria De Filippi che ha sorpreso i fan mostrandosi sui social con un volto molto noto del web e della tv è il rapper Astol. Originario di Parete, in provincia di Caserta, Pasquale Giannetti (questo il suo vero nome) partecipò alla diciassettesima edizione di Amici. Prima di lanciarsi nell’avventura su Canale 5, le sue canzoni avevano già riscosso un notevole successo su Youtube.

Ebbene, dovete sapere che Astol è apparso qualche giorno fa in una diretta Instagram e poi in alcune storie con l’ex gieffina Lulù Selassié! E’ stata soprattutto una foto della mano della principessina poggiata sulla gamba del cantante a far pensare ai follower che tra loro ci fosse qualcosa di più di un’amicizia.

Ma è la verità? Stando a quanto riporta Fanpage, sembrerebbe di no: Lulù ed Astol non sono fidanzati e il motivo parrebbe essere il coinvolgimento sentimentale che la ragazza ancora proverebbe nei confronti dell’ex Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, invece, è da poco uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Angelica. Tra l’altro, nelle Ig stories di Astol e Lulù, i due non compaiono affatto da soli bensì attorniati da altri amici tra cui anche le sorelle di lei, Jessica e Clarissa.

