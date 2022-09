Quelle poche volte in cui la Regina Elisabetta ha infranto le regole: cosa ha fatto; gli episodi che non sono passati inosservati.

Hanno colpito praticamente tutti le immagini di Harry e Meghan che, nelle apparizioni pubbliche degli ultimi giorni, si tengono perennemente per mano. Un gesto semplice e romantico, ma non previsto dal protocollo della royal family.

In molti, infatti, hanno sottolineato come i duchi di Sussex abbiano infranto le regole intrecciando le loro mani nel corso di eventi ufficiali. Così, però, non sarebbe, in quanto, dal 2020, Harry e Meghan hanno rinunciato ufficialmente ai doveri reali. Ma, a proposito di regole e protocollo, forse non tutti sanno che anche l’amatissima Regina Elisabetta, in rarissimi casi, è andata oltre le rigide regole reali. Di cosa stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto.

Anche la Regina Elisabetta ha infranto le regole: ecco quando

Lo scorso giovedì 8 settembre 2022 si è spenta, all’età di 96 anni, la regina Elisabetta II. La sovrana più longeva e amata della storia inglese è scomparsa dopo 70 anni di regno. 70 anni durante i quali si è dimostrata una figura solida e forte, anche nei momenti più bui del suo regno. Nel corso del suo regno, Elisabetta II ha sempre rispettato alla perfezione il rigidissimo protocollo della famiglia reale, fatta eccezione per alcuni, rarissimi, episodi, che sono rimasti nella storia.

Tra questi, come riporta Fanpage.t, c’è l’abbraccio tra la Regina e la first Lady Michelle Obama, avvenuto nel 2009. Un gesto tenero, che è rimasto nella storia, ma che ha rappresentato una vera e propria infrazione all’etichetta della royal family. Ma non è tutto: la sovrana è stata una grande appassionata di motori e ha guidato sin dall’età di 19 anni, nonostante avesse a disposizione infiniti autisti. Una pratica decisamente poco usuale per una sovrana, soprattutto se si pensa che in diverse occasioni la regina si è occupata anche di riparare autonomamente le proprie vetture. Sua Maestà, l’unica a poter guidare senza la patente, avrebbe aiutato in prima persona i suoi figli a prepararsi all’esame di guida.

I funerali della Regina Elisabetta II

Si terranno lunedì 19 settembre 2022 i funerali solenni della Regina Elisabetta II. Da ieri, mercoledì 15 settembre, il feretro della sovrana è giunto a Londra dalla Scozia ed è esposto a Westminster Hall, dove migliaia e migliaia di sudditi sono in fila anche per 30 ore, per porgere l’ultimo saluto all’amatissima Elisabetta. Dopo quattro giorni di veglia, le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno lunedì mattina alle ore otto ( le nove in Italia): l’inizio dei funerali è previsto per le ore 11. E proprio a partire dalle 11 di lunedì, su Canale 5, Silvia Toffanin condurrà la diretta dei funerali della regina, con uno speciale di Verissimo in collaborazione con TG 5.