“Siamo pronti per il matrimonio”: amata coppia della tv pronta per il grande passo

“Siamo pronti per il matrimonio”: splendida notizia per un’amata coppia della tv, sono pronti per il grande passo, gioia immensa!

Il loro amore è nato proprio sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Li abbiamo visti spesso accoccolati nel salottino del Grande Fratello Vip di qualche precedente edizione ed oggi si dicono una coppia solida e tenetevi forte, sono pronti al grande passo!

In questi anni il loro amore è cresciuto e si è consolidato. Complice anche un periodo di allontanamento che a quanto pare ha dato loto conferma di voler essere l’uno dell’altra. Ed in un’intervista, l’ex gieffino non ha certamente avuto il timore di confessare di essere pronto per dare alla relazione uno sprint in più. Vivono insieme, hanno preso casa ed il prossimo grande passo stando a quanto è emerso nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, è proprio il matrimonio. E’ una delle coppie più amate sullo schermo, e sono seguitissimi sui social. Dovremo dunque aspettarci molto presto i fatidici fiori d’arancio? A quanto pare, sì!

Siamo stati spettatori della nascita del loro amore. Con le luci dei riflettori puntati, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono lasciati andare ed hanno aperto i loro rispettivi cuori e proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere del reality show è nato il loro amore.

Sembra ieri, eppure tra solo un mese l’amata coppia della Tv festeggia 5 anni di fidanzamento. Beh, 5 anni non sono affatto pochi, ed in questi momenti di vita i due hanno sicuramente potuto assaporare molto della vita di uno e dell’altro. Complici ed uniti più che mai, da quando hanno cominciato a vivere la loro storia d’amore anche lontani dalle telecamere, sono diventati una vera forza!

Oggi sono inseparabili, e sebbene qualche incomprensione (ma d’altronde quella c’è in ogni coppia), i due si direbbero prossimi a compiere il grande passo verso il matrimonio. Lo avrebbe fatto sapere proprio Ignazio Moser che in un’intervista al Settimanale Chi ha svelato questo piccolo ma romanticissimo dettaglio!

“Vogliamo entrambi una famiglia“, ha raccontato Moser ai microfoni del settimanale facendo sapere che, dopo un periodo in cui i due si sarebbero allontanati hanno capito in realtà che il loro amore è più forte. Tanto forte da condurli alle fatidiche nozze? Ebbene sì, come ha fatto sapere il buon Moser: “A Ottobre saranno 5 anni insieme. Abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore. E’ sufficientemente solido per fare questo passo“.

A quanto il lieto evento? Beh, ci sarà ancora da aspettare. Non sono stati forniti certamente dettagli simili, anche perché almeno pubblicamente non c’è ancora stata un proposta. Ma l’amore trionfa, e quindi non vediamo l’ora di vedere Cecilia ed Ignazio pronti al Sì più importante della loro vita!