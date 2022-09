Chi è Tommaso Foglia, il nuovo giudice di Bake Off: non tutti conoscono la fidanzata, che coppia super!

Tommaso Foglia è il nuovo giudice di Bake Off, ma non tutti conoscono o hanno mai visto la sua fidanzata: si tratta di una coppia super!

Questa nuova edizione di Bake Off non poteva che iniziare nei migliori dei modi! Oltre ai diversi concorrenti che si cimentano tra succulenti prove dolciarie, il talent di Real Time ha regalato un clamoroso colpo di scena ai suoi telespettatori. Non facciamo riferimento al clamoroso abbandono nel bel mezzo della gara, ma alla new entry Tommaso Foglia, famoso pastry chef di origini campane.

La squadra di Bake Off, quindi, è così formata: al timone, per il suo decimo anno consecutivo, vi è Benedetta Parodi; Clelia D’Onofrio ha ‘salutato’ il trio dei giudici e riveste un ruolo del tutto inedito; a commentare i dolci dei concorrenti vi sono Ernst Knam, pietra miliare del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A proposito di quest’ultimo, cosa occorre sapere sul suo conto? Gli occhi del pubblico di Bake Off sono tutti posati su di lui, ma chi è esattamente?

Nato a Napoli nel 1990, Tommaso Foglia capisce molto presto qual è la sua più grande passione. I suoi genitori sono proprietari di un panificio ed inizia ad imparare i primi rudimenti di questo mondo proprio da loro. Molto presto, però, si rende conto che è la pasticceria ad essere il suo ‘habitat’ naturale ed inizia cosa a farsi le ossa nei più famosi ed importanti ristoranti nostrani e hotel internazionali. Detto questo, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Conoscete chi è la fidanzata di Tommaso Foglia? Ecco tutto quello che occorre sapere su di lei.

Chi è la fidanzata di Tommaso Foglia, nuovo giudice di Bake Off

Siamo certi che anche voi vi sarete fatti questa domanda: Tommaso Foglia ha una fidanzata? Non vi farà piacere saperlo, ma sì, il nuovo giudice di Bake Off ha una fidanzata ed è davvero splendida. Seguitissimo sul suo canale social ufficiale, il buon Foglia ama condividere scatti che lo ritraggono nella sua realtà lavorativa. Di tanto in tanto, però, si diletta a pubblicare fotografie che appartengono alla sua sfera ‘intima’! È proprio così che, spulciandolo con attenzione in occasione della puntata di stasera, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia della sua fidanzata. Chi è lei? Scopriamolo insieme!

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Tommaso non sia affatto l’unico ad avere la passione per la pasticceria, ma che anche la sua compagna ce l’abbia. Lei si chiama Martina, è giovanissima ed è un’executive pastry chef di un resort di lusso a 5 stelle. Guardateli insieme, formano una coppia davvero splendida:

Non ci vengono parole se volessimo descriverli se non che sono davvero bellissimi insieme. Auguriamo ad entrambi un futuro ricco di successi e di amore!