Uomini e Donne, notizia spiacevole per Gemma Galgani: cosa si è saputo

Notizia spiacevole per Gemma Galgani di Uomini e donne: quello che si è appena saputo lascia tutti senza parole, cos’è successo.

Sono tantissimi i volti che, nel corso degli anni, si sono alternati nello studio televisivo di Uomini e donne, ma quello di Gemma Galgani continua ad essere uno dei più amati. Entrata a far parte del parterre femminile ben undici anni fa, la dama torinese si è completamente contraddistinta da tutte le altre sue compagne di viaggio per la sua infinita voglia di innamorarsi.

In questa calda estate, Gemma Galgani è stata più volte nell’occhio del ciclone! Salutata la scorsa edizione di Uomini e donne, si diceva che la dama torinese non vi avrebbe fatto più ritorno. E che, addirittura, per lei si sarebbero aperte le porte di un famoso reality. Adesso che, però, le registrazioni di Uomini e donne sono iniziate e le anticipazioni sono all’ordine del giorno, possiamo confermarvelo: la bella Galgani ci sarà anche quest’anno nel parterre del programma!

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prime puntate di Uomini e donne e se davvero la dama torinese si è sottoposta ad un nuovo intervento, come si è detto, è bene che voi conosciate la spiacevole notizia che, seppure non indirettamente, la riguarda.

Notizia spiacevole per Gemma Galgani: cos’è successo

Nel corso delle diverse edizioni, Gemma Galgani ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi corteggiatori. Con alcuni ha dato inizio ad una splendida storia d’amore, che ha fatto sognare tutti. Con altri, invece, non ha potuto costruire granché. Tra questi, vi è anche lui: il giovane Fabrizio Cilli! Entrato a far parte del programma di Maria De Filippi poco meno di quattro anni fa per corteggiare Gemma Galgani, il corteggiatore è stato cacciato dal programma dopo aver scoperto sul suo conto una verità shock.

In queste ultime ore, però, è proprio il buon Fabrizio a far parlare di sé e a dare a tutti i suoi ammiratori una notizia spiacevole! Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il giovane Cilli non stia affatto bene in salute. E che stia aspettando un intervento alla spina dorsale. “Non ho mai sofferto così tanto”, ha detto Fabrizio.

Non sappiamo tantissimo sulla sua operazione, ma non possiamo fare a meno di fargli un grosso in bocca al lupo.

Cosa accadde ai tempi di Uomini e donne?

Ancora prima di incontrare Nicola Vivarelli ed iniziare una frequentazione con lui, Gemma Galgani ebbe la possibilità di conoscere un cavaliere più giovane di lei: Fabrizio Cilli, il protagonista di questo nostro articolo. Cosa accadde, però, ai tempi di Uomini e donne? Come in molti ricorderanno, la frequentazione tra la dama torinese e il suo corteggiatore non andò a buon fine. In seguito a diverse segnalazioni, infatti, si scoprì che Fabrizio chiamo al programma di Maria De Filippi non per corteggiare realmente Gemma Galgani, ma per ottenere popolarità. A quanto pare, i soldi che avrebbe guadagnato in seguito alla sua partecipazione al dating, gli sarebbero serviti per la sua fidanzata.

Ricordate la storia di Fabrizio a Uomini e donne?