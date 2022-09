Anche Clarissa Selassié segue il trend capelli del momento: guardate cosa ha fatto!

Dettaglio all’ultimo grido per la chioma di Clarissa Selassié: l’ex gieffina ha mostrato su Instagram cosa ha appena fatto ai capelli.

Insieme a Jessica e Lulù, è stata una ventata di allegria e freschezza nella casa del GF Vip a cui ha partecipato l’anno scorso. Ora, per Clarissa Selassié e le sue sorelle si stanno definendo vari progetti che, almeno per lei e Lulù, sembrano indirizzarsi verso la musica.

Nelle sue recenti storie Instagram, la più piccola delle principessine etiopi ha dato qualche anticipazione sull’uscita del suo primo singolo. Ha spiegato che la fatidica data di lancio è davvero imminente e che il brano, di genere pop, parlerà d’amore e di una persona in particolare. La simpatica ex gieffina ha inoltre precisato che le carriere musicali di ciascuna procederanno su binari diversi, ma che ciò non esclude una futura collaborazione tra loro.

In attesa di ascoltare le canzoni di debutto di Clarissa e Lulù, quel che è certo è che almeno in quanto a look, lo stile popstar non manca a nessuna delle due. Non a caso, durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata notata e menzionata sui social da due icone come Gué Pequeno e Cardi B!

E’ di queste ore, l’ultimo dettaglio super trendy sfoggiato dalla bella ventenne su Instagram: stavolta c’entrano i suoi meravigliosi capelli, a cui ha voluto dare un ulteriore tocco di glamour.

Clarissa Selassié, imperdibile dettaglio: stile unico per i suoi capelli

Fin dal primo istante in cui le Selassié misero piede nella famosa casa del GF Vip, ciò che subito saltò agli occhi del pubblico furono i loro look destinati a fare tendenza. Che poi, diciamoci la verità, sono stati il loro marchio di fabbrica per tutta l’edizione. E continuano ad esserlo anche adesso che si tengono in contatto con i fan tramite i social.

Proprio ieri, la più piccola di casa Selassié ha lasciato tutti a bocca aperta mostrandosi in alcune Ig stories con gli hair gem, i brillantini per capelli sfoggiati tempo fa anche da Valentina Ferragni alla Fashion Week di Parigi. In quell’occasione, la sorella di Chiara Ferragni scelse un acconciatura effetto bagnato aggiungendo sui ciuffi frontali dei cristalli in grado di impreziosire la chioma come un gioiello.

Nel caso di Clarissa, possiamo vedere che i suoi stars sono colorati sui vari toni del blu. Ovviamente, per applicarli, la sua parrucchiera si è servita della famosa macchinetta tanto di moda negli anni Duemila che, a quanto pare, sta tornando prepotentemente in voga. Si può proprio dire che alla giovane Selassié questo dettaglio doni i modo particolare, perché sui suoi fantastici occhi produce un effetto davvero unico.

Visto che meraviglia?