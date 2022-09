Anna Valle l’ha fatto prima di diventare famosa: non tutti conoscono questo ‘retroscena’

Anna Valle l’ha fatto prima di diventare famosa, conoscete questo retroscena che riguarda l’attrice?

Anna Valle è sempre molto impegnata, pochi mesi fa l’abbiamo vista sul piccolo schermo nella serie Lea-Un Nuovo giorno. Ha interpretato la protagonista, Lea, un’infermiera pediatrica che dopo un periodo di assenza dopo aver perso il figlio che aspettava, torna e si trova a lavorare con il nuovo primario, che è anche il suo ex marito.

Ad interpretare Marco, il primario, è Giorgio Pasotti. Nel cast della serie abbiamo visto tanti altri attori e attrici di un certo livello. La trama e la bravura degli interpreti hanno portato la serie al successo. Questa però non è l’unica fiction che ha visto protagonista la Valle, ma prima ancora aveva anche interpretato la ballerina Emma Conti in Luce dei tuoi occhi, ed era stata affiancata da Giuseppe Zeno che ha portato in scena Enrico Leoni, un professore di matematica e fisica.

Proprio l’attore qualche nel mese di luglio ha fatto sapere dell’inizio delle riprese per la seconda stagione della serie: come lo ha svelato? Ha pubblicato uno scatto con l’attrice e tra gli hastagh ha riportato ‘ripreseincorso, vicenza, lucedeituoiocchi2‘. Anche questa ha avuto un successo impressionante quindi è stata riconfermata, pronta ad appassionare ancora una volta i telespettatori con il suo seguito. Anna Valle è tra le attrici più belle e amate, dopo i primi passi la sua carriera ha praticamente spiccato il volo ma prima ancora di diventare famosa com’è oggi, sapete che cosa ha fatto? Vi sveliamo un ‘retroscena’ che non proprio tutti conoscono.

Anna Valle, cos’ha fatto prima di diventare famosa: non tutti sanno di questo retroscena dell’attrice

In molti ricorderanno gli esordi dell’attrice, quando nel 1995 vinse la fascia di Miss Italia al famoso concorso di bellezza. Era giovanissima allora e la sua bellezza conquistò tutti. Questa esperienza le ha dato la possibilità di farsi conoscere e di diventare nota nel mondo dello spettacolo.

Ed è così che comincia a coltivare il sogno di diventare un’attrice interpretando inizialmente alcuni fotoromanzi. Pochi anni più tardi, nel 1999, viene scelta nella fiction televisiva Commesse, dove al suo fianco troviamo grandi attrici, come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Da quel momento la sua carriera è tutta in salita e il successo la avvolge da ogni angolo. Anna è un’attrice dal talento elegante e profondo ma prima ancora di diventare famosa ha fatto altro, sapete cosa?

A quanto pare, da quanto si apprende sul web, ancora prima di partecipare a Miss Italia e di portare a casa il titolo, ha lavorato nel negozio di abbigliamento intimo di sua mamma. Ha cominciato a lavorare in questo ambito da giovane. La sua vita, dopo la vittoria, ha preso una strada completamente diversa.