Avete notato il look di Giulia Salemi? Anche lei ha ‘rinnovato’ la chioma

Avete notato il look di Giulia Salemi? Anche lei è andata dal parrucchiere e ha rinnovato un pochino la chioma.

Giulia Salemi è pronta a tornare in televisione. La vedremo nella settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice l’anno scorso ha fatto parte del cast con un ruolo diverso da quello di concorrente. Insieme a Gaia Zorzi, sorella dell’ex vincitore del reality, Tommaso, ha condotto il GF Vip Party su mediaset play.

Quest’anno non vedremo nuovamente loro nel format. A prendere il posto sono questa volta Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli, fidanzato della stessa Salemi. Per lei però c’è una novità che nelle ultime ore Signorini ha svelato all’interno della nuova uscita di Chi, di cui è il direttore. A quanto pare Giulia avrà un ruolo diverso, sarà in studio. Scopriremo di che cosa si tratta a breve.

Lei stessa, ricorderete, è stata una concorrente del reality. All’interno della casa abbiamo avuto modo di conoscerla meglio e di apprezzarla ancora di più. Già era molto amata e la notorietà non le mancava. Il programma però è stato fondamentale perchè dopo questa esperienza ne sono seguite altre sempre molto importanti. In questi giorni, dopo il mare e il sole, molti personaggi dello spettacolo si sono recati dal parrucchiere. Anche l’influencer ha deciso di rinnovare un po’ la sua chioma o comunque di fare la piega. Avete visto il suo look adesso?

Giulia Salemi va dal parrucchiere: avete visto cos’ha fatto? Anche lei ha rinnovato il look

Lunedì 19 settembre parte la settima edizione del Grande Fratello Vip. Anche quest’anno c’è Alfonso Signorini alla conduzione. Per questa stagione il conduttore vuole giocare sull’effetto sorpresa, come rivelato in un’intervista. Infatti non ha svelato, come solitamente fa, i nomi dei concorrenti.

In questa edizione anche Giulia Salemi ne farà parte, non come concorrente. Infatti, se l’anno scorso l’abbiamo vista su mediaset play condurre il format GF Vip Party con Gaia Zorzi, quest’anno ci saranno Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge. La Salemi però farà parte ugualmente del programma ma con un ruolo diverso, in studio. E’ sempre molto impegnata e in vista dei nuovi progetti che stanno per arrivare ha trovato un po’ di tempo per dedicarsi a se stessa. In questi ultimi giorni si è recata dal parrucchiere per fare una nuova piega: avete visto il suo look?

L’ex gieffina ha mostrato tutto nelle sue storie instagram. Storie che naturalmente, visto il seguito, non potevano passare inosservate. Sembrerebbe che abbia fatto la piega. I capelli sono lisci e l’acconciatura è perfetta per lei, si addice al suo viso. Nella storia la vediamo con un trucco leggero e con un top molto colorato, estivo. Giulia è sempre bellissima, con qualsiasi pettinatura.