Avete visto la manicure di Selvaggia Roma? Colore perfetto sull’abbronzatura

Selvaggia Roma mostra a tutti la sua nuova manicure: l’ex gieffina ha scelto un colore dall’effetto davvero strepitoso sull’abbronzatura.

Da quando è apparsa nel famoso programma di Canale 5 Temptation Island a cui partecipò nel 2017, Selvaggia Roma è entrata nel cuore di molti telespettatori. In tanti hanno continuato a seguirla anche dopo quell’avventura che all’epoca condivise con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo.

E così, sui social oggi la bella 31enne romana è un volto popolarissimo. Pochi ricordano però, che il suo vero esordio in tv fu a Uomini e Donne, dove corteggiò Alessio Lo Passo. Poi, arrivò appunto il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e il suo carisma e la sua personalità grintosa non passarono affatto inosservati.

Terminata la storia con Chiofalo, che attualmente è fidanzato con l’ex naufraga Drusilla Gucci, Selvaggia ha riprovato a frequentare il suo ex Luca Muccichini ma nel 2019 la loro storia si è chiusa definitivamente. Nell’autunno del 2020, l’ex ballerina e speaker radiofonica ha poi fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 5, dove ebbe subito uno scontro molto acceso con Enock Barwuah, ricordate? Anche durante la breve permanenza tra le mura di Cinecittà, la simpatia di Selvaggia conquistò tantissimi fan che, come detto poc’anzi, la seguono costantemente anche via social.

Proprio sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha ufficializzato mesi fa la sua storia col calciatore del Pomezia Luca Teti, più piccolo di lei di quattro anni. Non solo: successivamente i due hanno anche annunciato di essere in attesa di un bebè! Non si sa ancora se si tratti di un fiocco rosa o azzurro, ma una cosa è certa: come mostrano le sue foto più recenti, la futura mamma è ancora più bella di prima.

Selvaggia Roma mostra la nuova manicure: effetto strepitoso sulla pelle dorata dal sole

Oltre ad essere sempre in forma splendida, Selvaggia è anche una vera icona fashion, che mostra spesso sui social i propri outfit ed i propri make-up e segreti di bellezza. Questa volta, ha voluto ispirare le sue fan con una nuova manicure: elegante e raffinato, il colore scelto è sì chiaro, ma tutt’altro che ‘spento’, anzi!

Come si vede dalle sue ultime Ig stories, l’ex ballerina ha scelto di dare alle unghie una forma a mandorla. Per lo smalto ha puntato su una tonalità di bianco molto intensa che, ovviamente, risalta magnificamente sull’abbronzatura. Come tutti i colori chiari, poi, assicura allo stesso tempo un effetto di gran classe. Sicuramente adatto a tutti i tipi di outfit, dai più sportivi ai più eleganti, e completamente in grado di dare alla mano un bellissimo aspetto.

Non trovate anche voi che sia un’idea da copiare assolutamente?