Beautiful anticipazioni, Hope su tutte le furie: colpa di Steffy e Thomas; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: sono in arrivo colpi di scena clamorosi. Tra gli episodi americani e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo.

In particolare, sta per accadere qualcosa di clamoroso che riguarda la giovane Hope Logan, sempre più centrale nella trama della soap opera. La figlia di Brooke andrà su tutte le furie quando scoprirà cosa stanno tramando Steffy e Thomas. I due fratelli Forrester attueranno un vero e proprio piano, con un obiettivo ben preciso, ma la cosa non piacerà affatto a Hope. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni, il piano di Steffy e Thomas non piacerà a Hope

Thomas Forrester ha riconquistato la fiducia di Hope e, persino, degli Spencer, dopo il gesto che ha permesso a Liam di uscire di prigione. Il figlio di Ridge ha rivelato alla polizia la verità sulla morte di Vinny, permettendo agli Spencer di tornare in libertà. Ben presto, però, Thomas tornerà nuovamente in conflitto con Hope… E per diversi motivi.

Vi abbiamo già parlato della nuova diatriba per la custodia di Douglas: Thomas, infatti, pretenderà di trascorrere più tempo col figlio e nascerà una vera e propria battaglia con Hope e con la sua famiglia. Ma non è tutto. Hope perderà completamente le staffe quando scoprirà cosa hanno architettato Steffy e Thomas. I due fratelli, infatti, si coalizzeranno per distruggere il matrimonio tra Brooke e Ridge e permettere a quest’ultimo di riconciliarsi con Taylor, la loro mamma. Quest’ultima tornerà a Los Angeles e per Steffy e Thomas è il momento giusto di riunire la famiglia. A quanto pare, i fratelli sono disposti a tutto per sabotare la storia tra Brooke e Ridge e, quando Hope scoprirà tutto, andrà su tutte le furie.

La giovane Logan non accetta quello che Steffy e Thomas stanno pianificando e, inevitabilmente, nasceranno nuovi conflitti tra loro. Come finirà questa storia? Quel che è certo è che, al di là dei vari sostenitori di una o l’altra relazione, Ridge dovrà fare la sua scelta: salvare il matrimonio con Hope o riprovarci con Taylor?

Lo stilista sarà messo di fronte a una decisone che cambierà per sempre la vita dei protagonisti. Quel che è certo è che, dopo anni, a Beautiful torna il triangolo amoroso più amato dai telespettatori, quello formato da Ridge e le due donne più importanti della sua vita. Chi avrà la meglio?