Clizia Incorvaia, irresistibile dettaglio nel look: anche lei segue lo stile western

Look da urlo per Clizia Incorvaia ospite di una puntata di Forum: l’influencer ha scelto per l’occasione dettagli dallo stile western.

Da sempre Clizia Incorvaia è un punto di riferimento in fatto di moda e stile per tantissime ragazze e donne. D’altronde, con la bellezza che la contraddistingue, non potrebbe essere altrimenti: dopo averci incantato durante l’estate con costumi super fashion che mettono in evidenza il suo fisico rimasto perfetto nonostante il parto di circa 6 mesi fa, la compagna di Paolo Ciavarro continua ad ispirare con i suoi look da urlo.

Lo ha fatto anche di recente, in occasione di una delle ultime puntate di Forum di cui è stata ospite. Come tutti sanno, infatti, il longevo programma Mediaset che da alcuni anni vede al timone Barbara Palombelli, include nel cast anche Paolo. Dal 2016, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è uno dei volti legati alla trasmissione più amati ed è soprattutto lì che si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico. Insieme al padre, aveva partecipato tre anni prima a Pechino Express, ricordate?

E’ stato il GF Vip, però, a cambiargli decisamente la vita: nel 2020, Paolo parteciò alla quarta edizione dello storico reality e lì ha incontrato l’ex moglie di Francesco Sarcina con la quale ha messo su famiglia.

Tornando a Clizia, certamente, la bionda 41enne non ha deluso le aspettative dei fan in quanto alla mise scelta. Molto particolare il suo vestito, con colori intonatissimi a questi ultimi giorni d’estate, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto un dettaglio. Un accessorio dallo stile molto trendy, che resiste al tempo e si conferma immancabilmente un ‘evergreen’. C’è da dire, che come fa notare lei stessa in una Ig story, anche senza quel dettaglio, l’abito è davvero cool. Vediamoli entrambi!

Clizia Incorvaia mostra il suo look western: uno spunto da non perdere

Ora che ha anche ravvivato il suo colore di capelli scegliendo un adorabile mix di nuance, la Incorvaia ha voluto stupire tutti con un abito destinato ad essere imitato da moltissime. Si tratta di un capo firmato Aniye By, dal costo di 259 euro, lungo fino al ginocchio, di colore rosa chiaro con disegni tra il rosso e l’arancione.

Colori che sicuramente stanno particolarmente bene a lei, ma che in effetti rappresentano un vero ‘cult’ per la moda di ogni tempo. Anche Elisabetta Gregoraci ha puntato su tonalità simili qualche settimana fa, come aveva mostrato su Instagram. Allo stile seducente e allo stesso tempo romantico del vestito, Clizia ha abbinato un’autentica ‘chicca’: una deliziosa cintura corsetto waspie in perfetto stile western. Il colletto vistoso, il tessuto arricciato e le scarpe con cinturino intrecciato sono state poi un ulteriore richiamo ad atmosfere country.

Che ve ne pare?