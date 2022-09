Oggi è amatissima, ma cosa faceva Luciana Littizzetto prima del successo? Non tutti immaginano

Il successo odierno di Luciana Littizzetto è davvero spropositato, ma sapete che cosa faceva prima di tutto questo? Non tutti lo immaginano.

Una cosa è indiscussa: il successo di Luciana Littizzetto è davvero spietato. Attualmente a Che Tempo che Fa insieme a Fabio Fazio, la conduttrice torinese è tra i volti più amati della televisione italiana.

Nata a Torino il 29 Ottobre del 1964, Luciana Littizzetto ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo nostrano intorno ai primi anni ’90. Interprete di tantissimi personaggi divertenti e tutti diversi tra loro, la simpaticissima torinese si fa ampiamente conoscere dal pubblico italiano. E, in men che non si dica, conquista l’attenzione di tutti.

Sono trascorsi quasi 30 anni dal suo esordio in tv, eppure Luciana Littizzetto continua ad essere un personaggio amatissimo del piccolo schermo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima del successo? I primi passi nel mondo della recitazione sono stati mossi grazie al teatro, ma prima di questo cosa faceva? Seppure sia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto.

Cosa faceva Luciana Littizzetto prima del successo in tv? Non tutti lo sanno

Nonostante Luciana Littizzetto sia un personaggio televisivo amatissimo, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. Oggi, come dicevamo, la conduttrice torinese rappresenta uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano con la sua incredibile simpatia, ma prima di cavalcare l’onda del successo sul piccolo schermo nostrano cosa faceva? Cerchiamo di capire qualche cosa in più nel minimo dettaglio.

Forse non tutti lo sanno, ma da giovanissima Luciana Littizzetto ha conseguito il diploma in pianoforte. Ed è proprio questo titolo di studio che le permette di insegnare musica presso la scuola media di Torino. Ma non solo. In contemporanea a questa professione, infatti, la Littizzetto inizia a pubblicare sul mensile ‘Gioventù Operaia’ alcuni articoli riguardanti la scuola e il suo mondo, ma anche recensioni appartenenti al mondo del cinema e della musica. Terminato questo periodo, infine, inizia a lavorare per il teatro. E ai suoi primi spettacoli di cabaret.

Insomma, una carriera piuttosto navigata, non credete?

Il retroscena su Maria De Filippi

In diverse occasioni, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi sono apparse sul piccolo schermo insieme ed hanno dato ampia prova di quanto il loro legame sia intenso e profondo. Queste parole del simpaticissimo volto di Che Tempo che Fa, però, ce ne danno la conferma. Nel corso di una sua recentissima intervista, la Littizzetto non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto la padrona di Uomini e donne le sia stata accanto in un momento ‘particolare’ della sua vita. E l’abbia spinta a prendere una decisione che le ha cambiato per sempre la vita.

Un retroscena davvero impensabile, non trovate?