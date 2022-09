Oggi è un conduttore famosissimo, ma sapete cosa ha studiato Gerry Scotti da giovanissimo? In pochi lo immaginano questo retroscena.

Tutti gli amanti di Gerry Scotti possono esultare: a partire da stasera 17 Settembre, l’amatissimo conduttore avrà un doppio appuntamento in tv. Non solo, quindi, continuerà ad essere al timone di Caduta Libera, ma sarà nuovamente nella fortissima squadra di Tu si que vales. Insomma, un vero e proprio en plein!

Ancora prima di approdare sul piccolo schermo nelle vesti da conduttore, Gerry Scotti non solo aveva iniziato a lavorare in un ambito completamente diverso da quello in cui siamo soliti vederlo, ma si è fatto ampiamente conoscere nel mondo delle radio. È dopo il suo debutto in tv, però, che il buon Virgilio inizia a cavalcare l’onda del successo, non fermandosi mai.

Sono davvero tantissimi i programmi di cui Gerry Scotti ha assunto le redini in mano, portandoli ad un successo smisurato. Vi siete mai chiesti, però, cosa faceva l’amato conduttore prima di tutto questo? In particolare, cosa ha studiato Gerry Scotti prima di iniziare a cavalcare la cresta dell’onda sul piccolo schermo. Siamo certi che, seppure amatissimo, in pochi conoscono questo retroscena sul suo conto.

Cosa ha studiato Gerry Scotti? Decisione shock

Oggi è tra i volti più amati ed affermati dello spettacolo italiano, ma forse non tutti sanno che Gerry Scotti ha da sempre avuto le idee chiare sul suo futuro. E si è ampiamente impegnato dal primo giorno per ottenere ciò che aveva da sempre voluto: un posto nella televisione italiana! Certo, i primi passi li ha mossi nel mondo delle radio e della musica, ma è da quando ha debuttato sul piccolo schermo che non si è mai più fermato. Vi siete mai chiesti, però, cosa ha studiato Gerry Scotti da giovanissimo? Sull’amato conduttore tv, sappiamo davvero ogni cosa, ma sul suo titolo di studio cosa occorre sapere? Forse non tutti lo sanno, ma nel bel mezzo del suo percorso scolastico, il buon Virgilio ha preso una decisione shock! Impensabile, vero? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Anche Gerry Scotti, così come tanti altri volti dello spettacolo, ha conseguito il diploma classico. Terminato il liceo, poi, il conduttore ha voluto iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, ma non conseguendo alcun tipo di titolo finale. Come ribadito dal diretto interessato in diverse occasioni, l’amato Scotti ha interrotto il suo percorso universitario a distanza di due esami dalla laurea, deludendo tantissimo le aspettative dei suoi genitori, che lo vedevano già come avvocato. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di una decisione shock, che conferma quando Gerry avesse le idee chiare sul suo futuro.

Conoscevate questo retroscena?