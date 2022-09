Dr Mercy, la storia di Tiana lascia senza parole: colpo di scena shock, clamoroso

La storia di Tiana raccontata a Dr Mercy lascia tutti senza parole, ve la ricordate? Colpo di scena shock per lei: davvero clamoroso!

Sono diversi i pazienti che si sono rivolti alla Dr Mercy per via di alcune problematiche legate alla loro pelle, eppure in pochissimi avranno dimenticato la storia di Tiana. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la giovane donna aveva scelto di chiedere aiuto alla dottoressa per via di alcune escrescenze comparse numerosi anni.

Alle telecamere del programma, Tiana ha raccontato di avere a che fare con queste escrescenze da troppo tempo! Era solo una ragazzina, infatti, quando ha visto crescere le protuberanze sotto le ascelle, iniziando a pensare che fosse una cosa normale. Solo dopo aver ascoltato suo fratello ed essere stata vittima di bullismo, però, ha capito che quello che lei considerava la ‘normalità’, non lo era affatto.

Se, però, Brad si è immediatamente prodigato a chiedere aiuto ai medici appena ha visto spuntare i primi segni della sua malattia, Tiana non l’ha per nulla fatto. Tanto è vero che, poco prima della sua visita con la dermatologa, ha rivelato che quella era la sua prima volta in assoluto. Cos’è successo poi? Vi assicuriamo: si tratta di un vero e proprio colpo di scena shock per lei.

La storia di Tiana lascia sotto shock: cos’è successo a Dr Mercy, colpo di scena

A differenza di tantissimi altri pazienti, Tiana ha lasciato un po’ andare la sua malattia. Spuntate quando era solo una bambine, le escrescenze sotto le ascelle erano diventate un po’ una parte integrante del suo corpo, che non le procuravano fastidio o dolore ma solo tanto imbarazzo.

Nel corso della sua prima visita con la Dr Mercy, Tiana ha ricevuto una bruttissima notizia: la dermatologa non poteva affatto aiutarla. Una volta toccate e studiate a fondo, la dottoressa ha capito che le protuberanze non potevano essere affatto trattate come problema dermatologico, ma chirurgico. Ed è così che ha scelto di chiedere aiuto ad un suo stimatissimo collega.

Appena spiegato il problema di Tiana al chirurgo e mandategli le foto, il medico non ha avuto affatto esitazione: non si trattava di una ‘malattia’ rara – come la dermatologa credeva – ma di qualcosa molto comune, di cui tante soffrono. Era il cosiddetto tessuto mammario accessorio, dovuto o ad una questione di genetica o ad un aumento o perdita di peso. Insomma, nulla di grave, ma per cui era necessario un intervento chirurgico.

L’operazione è avvenuta in seduta stante ed è stata velocissima! Nonostante la recisione di un vaso sanguigno, il chirurgo ha saputo ‘governare’ l’imprevisto, uscendone vincitore. Appena visto il risultato, Tiana non ha trattenuto le lacrime.

“Non riesco a crederci”, ha detto. Ci auguriamo che ad oggi Tiana stia vivendo la vita che ha sempre voluto vivere.