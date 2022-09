Elisabetta Canalis: “Io quando mi sveglio al mattino”, com’è completamente al naturale

“Io quando mi sveglio al mattino”, con un post social Elisabetta Canalis si è mostrata completamente al naturale, 0 trucco 0 inganno!

L’ex velina di Striscia la Notizia è sicuramente un volto molto conosciuto e molto amato anche lontano dal piccolo schermo. A partire dalla fine degli anni ’90, Elisabetta Canalis è diventata per tutti una vera e propria icona di bellezza tutta italiana!

Icona di bellezza certo, ma lo è anche di stile. Nelle ultime settimane infatti, la bella showgirl ha fatto impazzire tutti con il nuovo look. Poche settimane fa infatti, Elisabetta Canalis ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli realizzato tutto home made! Eh beh, in fatto di stile, Elisabetta Canalis sa come attirare l’attenzione. Splendida ed in forma più che mai, sotto il bel sole della California sfoggia un fisico da urlo!

Sul suo canale social, la Canalis ama mostrarsi al naturale, senza trucco e senza inganno proprio come mamma l’ha fatta. Ed è proprio in queste ore infatti, che la bella showgirl si è mostrata senza trucco e senza filtri, direttamente dal suo profilo social ufficiale: “Io quando mi sveglio al mattino“. Avete visto come si è mostrata? Date un po’ un’occhiata!

Senza ne trucco ne inganno: Elisabetta Canalis al naturale è di una bellezza unica, guardare per credere

Da qualche anno ormai la sua vita è completamente cambiata. Ha chiuso la valigia per spostarsi oltreoceano per iniziare la sua vita insieme a suo marito e chirurgo Brian Perri e con la loro figlioletta Skyler Eva. Di tanto in tanto fa tappa qui in Italia per qualche impegno lavorativo, ma non solo. Non manca infatti occasione per ricongiungersi con la sua mamma, Bruna Canalis. Sul suo profilo social ufficiale, Elisabetta Canalis è piuttosto attiva. Ed infatti, all’interno della galleria social ritroviamo gli scatti più disparati della showgirl insieme alla sua famiglia, o intenta a mostrare look inediti e scatti mozzafiato.

Ma Elisabetta Canalis è molto amata dal pubblico non solo per la sua incredibile bellezza, ma perché in questi anni non ha mai perso quella genuinità che da sempre l’ha contraddistinta. Si è sempre mostrata per come è davvero dall’altro lato dello schermo. E proprio in queste ore, sul suo profilo Instagram ufficiale, in uno degli ultimi Reels pubblicati, Elisabetta Canalis si è mostrata al naturale.

“Io quando mi sveglio al mattino“, ha scritto nella didascalia del post pubblicato in Galleria. Ed intenta a prepararsi per il suo servizio fotografico, la bellissima Elisabetta Canalis non ci ha mostrato solo il dopo, ma anche il prima. Ed eccola, completamente al naturale, senza trucco e senza inganno:

44 Anni e non sentirli affatto, per Elisabetta Canalis il tempo sembra essersi fermato a quando era una giovane ventenne agli inizi della sua carriera! E’ davvero bellissima non trovate?