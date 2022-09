Indiscrezione bomba: l’ex tronista e l’ex vincitrice del Gf Vip insieme?

L’indiscrezione bomba ha fatto il giro del web: l’ex tronista e l’ex vincitrice del Gf Vip insieme?

Un‘indiscrezione che non è passata inosservata, quella che riguarda due amatissimi ex volti di Canale 5. Lui è un ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, l’ex un’amatissima ex vincitrice del GF Vip. Cosa bolle in pentola?

Agli occhi attenti del web, si sa, non sfugge nulla e alcuni fan avrebbero intravisto dei ‘movimenti social’ che sembrerebbero indicare una frequentazione tra i due. Ribadiamo che si tratta di una semplice indiscrezione e che, al momento, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la voce di gossip. Scopriamo tutti i dettagli.

L’ex tronista di Uomini e Donne frequenta l’ex del GF Vip? L’indiscrezione

Dopo ben sei mesi di reclusione nella casa del GF Vip è salita sul gradino più alto del podio, rivelandosi la più amata dal pubblico. Parliamo di Jessica Selassié, la più grande della principesse di Etiopia, che ha vinto l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una grandissima gioia per lei, che grazie alla partecipazione al programma ha conquistato una vera e propria schiera di fan, che, ancora oggi, la seguono e la supportato costantemente attraverso i social. E, a proposito di social, è proprio lì che qualcuno ha notato degli strani indizi.

Alcuni giorni fa, a cena con le sorelle Selassié e altri amici, è apparso un ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti. Successivamente, quest’ultimo e Jessica si sono seguiti su Instagram e scambiati diversi like. Tanto è bastato per far nascere il ‘pettegolezzo’: tra i due sta nascendo qualcosa? Qualcuno lo ha chiesto proprio all’ex tronista romano, nel corso di una diretta Instagram e la risposta di quest’ultimo ha alimentato i dubbi dei fan.

Alla domanda riguardante Jessica, Matteo ha mimato il gesto della bocca cucita, per poi dichiarare: “Non commento, non posso commentare. No puedo ragazzi, no c’è niente da commentare”. Non c’è davvero nulla da raccontare o Matteo ha lasciato intendere di non voler dire di più? Dal suo canto, Jessica non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito. Non ci resta che attendere eventuali ulteriori news. Flirt in corso o nulla di fatto?

Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno il percorso di Matteo nella trasmissione di Canale 5: il romano ha partecipato alla passate edizione del dating show, che ha lasciato a novembre del 2021. In studio, Matteo ha conosciuto la napoletana Noemi Baratto ed è con lei che ha scelto di lasciare il programma. La loro storia, però, non ha avuto lunga durata a telecamere spente: i due si sono lasciato dopo circa un mese dall’uscita da Uomini e Donne.