Isola dei famosi, l’amatissima ex naufraga è incinta: il dolce annuncio è arrivato attraverso i social.

Lo scorso giugno è convolata a nozze, qualche giorno fa, ha annunciato a tutti la meravigliosa notizia: l’ex naufraga de L’Isola dei famosi è in attesa del suo primo bebè! A rivelarlo è stata proprio lei, attraverso il suo canale social.

La meravigliosa modella ha condiviso alcuni scatti su Instagram in cui ha mostrato orgogliosa il suo pancione. “È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo”, ha scritto nella didascalia al post. Un post che è stato invaso di cuoricini e messaggi di affetto per la futura mamma. Scopriamo tutti i dettagli di questa bellissima novità.

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi è incinta: sarà mamma per la prima volta

Una bellissima notizia per una delle ex concorrenti più amate de L’Isola dei Famosi. Si è fatta conoscere ed apprezzare nel corso della quindicesima edizione del reality show di Canale 5, dove ha dimostrato una grande forza e tenacia. Di chi stiamo parlando?

Della splendida Beatrice Marchetti, che durante il reality ha vissuto per molte settimane completamente sola, su Playa Imboscada, arrivando dritta in finale. Un’esperienza unica per la modella bresciana che, come ha rivelato nei giorni scorsi, è in attesa del suo primo bebè dal marito Felix Bitzios. I due sono convolati lo scorso giugno in Grecia e ora si preparano a diventare genitori per la prima volta. Un’emozione unica, che Beatrice non ha voluto condividere immediatamente con il pubblico. E il motivo lo ha spiegato proprio attraverso alcune stories condivise su Instagram dopo l’annuncio della gravidanza.

“Tutto questi mesi nel silenzio, senza potervi dire nulla, non è stato il massimo. Ma vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi si ha sempre il terrore di un aborto spontaneo. Poi ci sono state una serie di cose che mi hanno spinta ad aspettare”, ha raccontato Beatrice, che ha rivelato di essersi tolta quasi un peso potendo annunciare, finalmente, la notizia ai suoi followers. “Ho aspettato fin troppo, era arrivato il momento di dirvelo, adesso mi dovrete subire col pancione”, ha aggiunto.

Un pancione che Beatrice ha mostrato per la prima volta in alcuni, incantevoli, scatti condivisi su Instagram. Scatti che sono stati letteralmente invasi dai messaggi di auguri di fan, amici e colleghi, tutti super felici per la splendida novità annunciata dalla 26 enne.

Tra i tanti commenti diversi volti noti della tv ed ex concorrenti de L’Isola dei Famosi, da Francesca Lodo a Matteo Diamante. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ai futuri genitori Beatrice e Felix i nostri migliori auguri di cuore.