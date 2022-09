Manila Nazzaro cambia look: con questo taglio di capelli non l’avevate ancora vista

Bella come sempre, Manila Nazzaro mostra ai fan il suo ultimo nuovo taglio di capelli: cambiamento notevole che piacerà a tutti.

E’ già trascorso un anno da quando Manila Nazzaro varcò la soglia della celebre porta rossa di Cinecittà per lanciarsi nell’avventura del GF Vip 6. Un percorso che ha contribuito a far conoscere al pubblico aspetti di lei forse mai approfonditi e a farla amare ancora di più da coloro che nel lontano 1999 restarono folgorati dalla sua incantevole bellezza e la elessero Miss Italia di quell’anno.

All’epoca non aveva neanche 22 anni, ma fu subito chiaro che il suo destino sarebbe stato quello dello spettacolo. Ed in questi anni tante sono state le tappe del suo successo: tv, teatro, radio… Insomma, la bionda pugliese si è cimentata in tanti settori diversi e in ciascuno ha dimostrato grande professionalità.

Anche in un’esperienza insolita come quella del Grande Fratello Vip Manila ha saputo essere all’altezza delle aspettative e il suo è stato sicuramente uno dei percorsi più intensi dell’intera scorsa edizione.

Nella casa più spiata d’Italia, ovviamente, si è parlato molto anche del suo rapporto con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, col quale forma una coppia molto unita dal 2017. Dopo il divorzio con l’ex marito Francesco Cozza, infatti, l’ex Miss Italia ha ritrovato la felicità accanto all’ex sportivo il quale l’ha sostenuta moltissimo nei momenti più difficili vissuti al GF.

Sempre molto seguita sui social, Manila ha mostrato qualche giorno fa su Instagram il suo nuovo taglio di capelli: guardate qua!

Manila Nazzaro, nuovo taglio di capelli: l’ex gieffina sorprende tutti

La carriera artistica della Nazzaro, che, ricordiamo, è stata anche una delle primedonne del Bagaglino, non era l’unico obiettivo per lei, inizialmente. Sappiamo infatti che dopo aver conseguito la maturità, Manila si iscrisse alla facoltà di Medicina e Chirurgia.Ci ha pensato poi il destino a farle cambiare idea, quando sulla sua testa fu posta la corona più ambita da tutte le ragazze d’Italia.

Da quando sfilò al celebre concorso di Salsomaggiore Terme, la splendida 44enne ha più volte modificato il suo look: l’abbiamo vista passare dal castano al biondo, dal liscio ai ricci. Al GF Vip ha sfoggiato un taglio ondulato corto con ciuffo laterale, poi nelle ultime settimane ha optato per una riga più centrale e infine, qualche giorno fa, ha deciso di darci un taglio ancora più incisivo. I capelli ora sono stati accorciati ed ha anche ravvivato la tonalità di biondo. Un look molto giovanile che le dona moltissimo, considerando la freschezza del suo viso, che sembra non cambiare da quando fu eletta Reginetta di bellezza.

Anche secondo voi, Manila ha fatto centro con questo taglio?