Ricordate Lola ne IL Segreto? In questo scatto noterete il cambiamento dell’attrice

Ricordate Lola ne il Segreto? A distanza di anni ecco com’è oggi l’attrice, molto diversa da come l’abbiamo conosciuta.

Il Segreto ha chiuso i battenti l’anno scorso con un’ultima puntata che ci ha lasciato col fiato sospeso tutto il tempo. Puente Viejo è stato distrutto dalle bombe sparse da Don Filiberto e i primi abitanti a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo. La soap opera ci ha accompagnato per ben 8 anni.

Dalla prima all’ultima stagione, ogni vicenda ha lasciato il segno. I primi protagonisti che abbiamo visto in scena sono Pepa e Tristan. L’amore tra la levatrice e il soldato ha interessato buona parte della prima stagione. E’ sempre stato ostacolato dalla madre dell’uomo. La Montenegro non voleva che i due stessero insieme, e ha fatto lo stesso per Soledad, l’altra figlia. La giovane si innamora di Juan Castaneda ma anche questa relazione viene ostacolata dalla donna per le divergenze sociali che ci sono tra le loro famiglie.

L’amore è sempre stato presente nella trama. Vi ricordate di Lola? Arriva a Puente Viejo con sua sorella e non è ben vista sempre da Donna Francisca. Si innamora di Prudencio e iniziano una relazione non poco turbata. E’ un personaggio molto interessante, giovane e spigliato e soprattutto è molto bella e dolce. A distanza di qualche anno dall’ultima volta che l’abbiamo visto, com’è oggi l’attrice?

Ha interpretato Lola ne Il Segreto: com’è l’attrice a distanza di qualche anno

Dopo l’ultima puntata andata in onda il 28 maggio 2021, Il Segreto non ha avuto più seguito. Prima della fine avevamo già scoperto della chiusura dei battenti della soap opera. Infatti, in Spagna, paese di produzione, si è concluso circa un anno prima. Quindi la notizia era già giunto al pubblico.

Dopo 8 anni e 12 stagioni abbiamo salutato tutti i personaggi e protagonisti della telenovela. E’ passato più di un anno dall’ultimo episodio ma chi l’ha seguita non dimenticherà mai in generale la soap opera e tutto quello che chi era in scena ci ha fatto vivere. Vi ricordate di Lola Mendana? L’abbiamo vista per poche stagioni ma è stato interessante seguire la sua storia. Si innamora di Prudencio ma per una serie di brutte vicende, legate alla signora Montenegro, si lasciano. L’uomo non potrà fare a meno di amarla e dopo aver scoperto la verità torneranno insieme. E’ passato qualche anno dall’ultima volta che abbiamo visto la storia di questo personaggio, vi siete chiesti com’è l’attrice fuori dal set?

Lucia Margo ha interpretato la giovanissima fidanzata di Prudencio. Ne Il segreto era bellissima e lo è anche nella quotidianità. Portava una capigliatura riccia e morbida cosa che la contraddistingue anche fuori dal set. Cambia soltanto il look e il trucco, più accentuato nella vita di tutti i giorni. L’attrice ha 25 anni. Guardando questo scatto social l’avreste riconosciuta?