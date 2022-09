Rudy Zerbi: “Ora siamo amici per la pelle”, avete mai visto la sua ex moglie?

Avete mai visto l’ex moglie di Rudy Zerbi? Su Instagram spunta uno scatto del tutto inedito: chi è la mamma dei suoi due primi figli.

Se il numeroso pubblico di Tu si que vales ha esultato per la riconferma di Sabrina Ferilli al capo della giuria popolare, non ha potuto fare a meno di avere la stessa reazione quando ha saputo che, ancora una volta, anche Rudy Zerbi commenterà le esibizioni dei talenti del programma.

In compagnia di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammuccari, anche Rudy Zerbi sarà seduto sulle ‘famose’ poltroncine nere per commentare e giudicare tutte le esibizioni che si alterneranno sul palco di Tu si que vales. Cosa accadrà quest’anno? La padrona di casa ha svelato un retroscena pazzesco, ma per saperne di più non ci resta che seguire gli appuntamenti che si alterneranno ogni Sabato sera fino alla prima metà di Dicembre.

In attesa dell’esordio di stasera, vi facciamo una domanda: avete mai visto l’ex moglie di Rudy Zerbi? Sappiamo benissimo che il ‘temutissimo’ giudice di Tu si que vales ha quattro figli con tre compagne diverse, ma solo una volta è stato sposato. Sappiamo pochissimo del suo matrimonio, della durata e del motivo che li ha spinto a separarsi, ma quello che occorre sapere è che da questa unione sono nati i suoi due primi figli. Curiosi di sapere chi è la loro madre? “Siamo migliori amici”, recita una didascalia social a corredo di una foto che li ritrae insieme. Eccola.

Chi è l’ex moglie di Rudy Zerbi?

Sta per iniziare un anno lavorativo decisamente impegnativo per Rudy Zerbi. Fatte le meritate ferie, il temutissimo giudice di Canale 5 non solo ritorna sul piccolo schermo con Tu si que vales – la prima puntata di questa edizione è prevista proprio per stasera – ma anche con Amici. Ancora una volta, quindi, l’ex produttore si conferma tra le ‘spalle destre’ di Maria De Filippi, pronto a far divertire il suo pubblico con tutta la sua simpatia.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Rudy Zerbi sa sempre come interagire col suo pubblico. E così, tra i diversi scatti che abbiamo rintracciato di questa estate, non abbiamo potuto fare a meno di notare una foto che lo ritrae insieme alla sua ex moglie, nonché madre dei suoi due figli. Non sappiamo perché il loro matrimonio sia finito, ma sembrerebbe che ancora adesso abbiano un rapporto speciale. Lei si chiama Simona e, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sul suo conto. Una cosa, però, è certa: è splendida!

Dalla loro unione, come dicevamo, sono nati due figli ed è per loro che oggi Simona e Rudy continuano ad avere un rapporto impressionante. “Siamo genitori fieri di due ragazzi meravigliosi”, recita la didascalia scritta a corredo della foto.