Tutti la amano, ma in pochissimi conoscono il titolo di studio di Sabrina Ferilli

Tutti amano Sabrina Ferilli, ma siamo certi che in pochissimi conoscono il suo titolo di studio: spunta un retroscena incredibile, cosa ha studiato.

Non potevamo chiedere di meglio da questo Sabato sera: Tu si que Vales, la stessa squadra al comando e Sabrina Ferilli al capo della giuria popolare. Insomma, un appuntamento davvero unico difficile da perdere. Per il terzo anno consecutivo, l’attrice romana fa parte del famoso programma di Maria De Filippi, confermando quanto sia vera la frase ‘squadra che vince non si cambia’.

Nata a Roma nel 1964, Sabrina Ferilli ha iniziato prestissimo a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dapprima attrice di ruoli secondari ed, in seguito, volto di punta di diverse pellicole di successo, la splendida romana conquista tutti sin da subito, cavalcando facilmente la cresta dell’onda. Oggi, quasi giunta alla soglia dei 60 anni, la Ferilli vanta di un bagaglio professionale impressionante e di numerosi riconoscimenti.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Sabrina Ferilli è sicuramente un volto amatissimo dello spettacolo italiano. Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa sul suo conto? Se la storia d’amore col suo attuale marito è nota a tutti, vale lo stesso per il suo titolo di studio? Come dicevamo, la bella Sabrina ha capito subito di voler fare l’attrice, ma non ha potuto fare a meno di ultimare i suoi studi. In che cosa? Scopriamolo insieme.

Qual è il titolo di studio di Sabrina Ferilli? Non tutti lo sanno

Sembrerebbe proprio che in questa nuova edizione di Tu si que vales accadrà proprio di tutto! Non mancheranno i momenti di divertimento e di tante risate, ma – come preannunciato da Maria De Filippi nel corso di una sua intervista – ci saranno anche delle vere e proprie perdite di controllo che ci permetteranno di conoscere la padrona di casa in una veste completamente inedita.

In attesa di poter vedere tutto questo da vicino, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su una delle protagoniste indiscusse del programma? Sabrina Ferilli, come affermato poco fa, è un’attrice amatissima e il pubblico che la adora è vastissimo, ma c’è qualche cosa di lei che in pochissimi conoscono? Immaginiamo proprio di si! Se vi chiedessimo se conoscete il suo titolo di studio, ci sapreste dare una risposta?

Sabrina Ferilli ha iniziato a farsi conoscere come attrice da giovanissima, ma prima di perseguire questa sua passione non ha potuto fare a meno di ultimare il suo percorso di studio. A quanto pare, l’attrice non è laureata, ma si è diplomata presso un liceo classico di Roma, la sua città. Si comprende, quindi, che la Ferilli abbia una passione per le lettere e le lingue classiche.

Diteci la verità: voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’ sulla sua vita?