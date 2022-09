“È stato inevitabile”: a sorpresa si separano dopo quasi 15 anni di amore; l’annuncio ha spezzato i cuori dei fan della coppia.

L’annuncio ufficiale è arrivato qualche ora fa e ha confermato le voci di crisi trapelate sul web: la coppia ha deciso di separarsi dopo quasi 15 anni di amore. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia.

Nel comunicato, condiviso nelle sue stories di Instagram, la famosa showgirl ha annunciato la separazione da suo marito, senza però entrare nel dettaglio in merito ai motivi della rottura, che conoscono solo ed esclusivamente loro. A questo proposito, la conduttrice invita i fan a non “cadere in facili e inutili illazioni” in un momento già molto difficile e delicato per l’ormai ex coppia. In seguito i dettagli della notizia che ha spezzato il cuore di molti fan.

Si separano dopo quasi 15 anni insieme: “Solo noi conosciamo i motivi”

“Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse”. È con queste parole che Stefania Orlando, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, ha annunciato la separazione dal marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

Una separazione che è arrivata dopo quasi quindici anni insieme, anni che, come sottolinea Stefania, hanno lasciato in loro meravigliosi ricordi. La notizia della presunta crisi di coppia era trapelata sul web da diversi giorni, ma soltanto ieri l’ex concorrente del GF Vip ha raccontato tutta la verità attraverso il suo canale social. Nel messaggio, condiviso anche da Simone sul suo profilo, Stefania sottolinea come solo loro siano a conoscenza dei motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Una rottura che, però, non cancellerà gli anni trascorsi insieme: “Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”, ha scritto la Orlando.

Lo scorso luglio, Simone e Stefania avevano festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia era legata da molti anni, ma solo nel 2019 aveva deciso di convolare a nozze. La loro storia aveva appassionato il pubblico grazie alla partecipazione della Orlando al GF Vip 5: durante la permanenza della showgirl nella Casa, Simone l’ha supportata al 100%, organizzando sorprese e dediche d’amore per la sua metà lontana.

Al rientro alla vita di tutti i giorni, dopo sei mesi vissuti nella Casa, Stefania aveva vissuto un periodo particolare, che aveva messo a rischio anche la sua situazione sentimentale. Tutto, però, sembrava essere tornato a posto, fino a quella che sembra essere ormai a tutti gli effetti una rottura definitiva.