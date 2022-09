“C’è una novità”: Alfonso Signorini l’ha detto pubblicamente, cambiamento al Gf Vip

Alfonso Signorini ha appena annunciato che al GF vip di quest’anno ci sarà una novità incredibile: cosa ha detto pubblicamente.

Avete attivato anche voi il countdown? A partire da Lunedì 19 Settembre, Alfonso Signorini andrà in onda con la settima edizione del GF Vip. L’orario di inizio, inutile a dirvelo, sarà sempre il solito, ma quello che sarà totalmente diverso rispetto agli anni passati sarà il cast – non ancora annunciato ufficialmente – e le due opinioniste.

Mai come quest’anno, l’edizione del GF Vip sarà davvero incredibile. A confermarcelo, sono le parole che Alfonso Signorini ha rilasciato al settimanale ‘Chi’. Nel parlare di quello che accadrà nelle prossime settimane, il padrone di casa del reality non ha potuto fare a meno di rivelare a tutti una novità clamorosa di quest’anno. Si tratta di qualcosa di rivoluzionario e di completamente inedito, che fino a questo momento non era mai accaduto prima d’ora.

“C’è una novità”, ha spiegato Alfonso Signorini alle pagine del settimanale da lui diretto. Sui nomi del cast – ‘spoilerati’ qualche ora fa da Davide Maggio – il conduttore del reality non si è affatto sbilanciato, ma ha annunciato qualcosa di unico in arrivo. “A differenza degli altri anni, i concorrenti…”, ecco cosa ha anticipato il buon Signorini.

Alfonso Signorini ha anticipato una novità pazzesca del GF Vip

Se l’attuale edizione di Domenica In si è aperta con una novità clamorosa, anche quella del GF Vip che sta per iniziare non sarà da meno. Come rivelato da Alfonso Signorini sulle pagine del settimanale ‘Chi’, infatti, sembrerebbe che la settima edizione del reality prevede una novità davvero clamorosa. Di che cosa si tratta?

In queste ultime edizioni del GF Vip, se ricordate, abbiamo assistito al prolungamento inaspettato del reality. E alle decisioni in diretta di ciascun concorrente. Quest’anno, invece, lo scenario sarà completamente differente. Alle pagine del settimanale, infatti, il padrone di casa ha annunciato che ogni concorrente sa già che il reality potrebbe essere prolungato. D’altra parte, si diceva che questa sarebbe stata l’edizione più lunga di tutta la storia.

“Sono stati avvisati che il programma potrebbe prolungarsi, che potrebbero trascorrere il Natale nella Casa, quindi entreranno con una diversa consapevolezza”, ha detto. Ovviamente, fino a questo momento, non è stata data ancora nessuna conferma, ma qualora il reality dovesse essere allungato, i concorrenti ne hanno già notizia.

Quale sarà il cast?

Come svelato da Alfonso Signorini alle pagine di ‘Chi’, sembrerebbe che il cast di quest’anno del GF Vip non abbia tantissimi nomi ‘da cartellone’. E questo, come svelato dal diretto interessato, sarebbe stata una volontà del conduttore. “È meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita”, ha spiegato. Quindi, chi saranno i concorrenti di quest’anno? Secondo Davide Maggio, a varcare la porta rossa dovrebbe essere proprio questo qui: Antonino Spinalbese, Eleonoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Elettra Lamborghini, Gegia, Sara Manfuso, Edoardo Donnamaria, Wilma Goich, Attilio Romita, Amaurys Perez, Pamela Prati, Daniele Del Moro, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Nikia Pelizon, Cristina Quaranta, Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi e Luca Salatino.

Insomma, un cast davvero superlativo, no? Noi non vediamo l’ora che verranno svelati tutti in diretta, voi?