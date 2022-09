Ambra Angiolini non si trattiene e finisce in lacrime: cos’è successo durante l’amatissima trasmissione televisiva.

È una della attrici più amate e talentuose del nostro Paese, ma al momento la stiamo ammirando in un ruolo del tutto nuovo per lei. Ambra Angiolini è, infatti, uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, iniziata giovedì 15 settembre 2022.

Ad Ambra, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico il compito di giudicare i talenti in gara e, sin dalla prima puntata, non sono mancate fortissime emozioni. In un momento in particolare, la Angiolini non ha nascosto la sua forte commozione. Ecco cosa è accaduto nel corso della puntata numero uno della sedicesima edizione del talent show in onda su Sky.

Ambra Angiolini in lacrime a X Factor: cos’è successo

Al via la nuova stagione di X Factor: nuovi giovani talenti, provenienti da ogni angolo dell’Italia, sono pronti a farsi conoscere, con la speranza di iniziare il loro sogno. Come ogni anno, le prime puntate sono dedicate alle Audizioni e la serata di apertura ha già emozionato tutti. In particolare, c’è stata un’esibizione che ha letteralmente conquistato tutti, giuria e pubblico.

La giovane Linda Riverditi è salita sul palco di X Factor cimentandosi in Coraline, il meraviglioso brano dei Maneskin. Una scelta coraggiosa quella di Linda, che si è rivelata quella giusta. La sua versione intima e delicata di Coraline ha toccato il cuore di tutti: brividi per tutto il corso della sua performance, eseguita al pianoforte. La 18 enne ha convinto tutto, ottenendo quattro sì e volando ai Bootcamp, ma soprattutto ha commosso tutti. Occhi lucidi per tutti in giuria e, in particolare, Ambra Angiolini si è asciugata le lacrime.

“Linda, c’è veramente poco da dire. Si è sentito tutto quello che ci hai raccontato ama soprattutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna, secondo me, è che non hai paura di sentire e quindi continua a farlo. È stato un viaggio fantastico“, ha dichiarato l’attrice al termine dell’esibizione.

“Sei un bellissimo vulcano, mi hai emozionato. Sono curioso di sapere tutte le cose che ti porti dentro”, sono state le parole di Rkomi. Fedez ha invece sottolineato come la cantante abbia mostrato la differenza tra l’incoscienza e la consapevolezza artistica: “Prendere un brano della band con il frontman più forte del momento e farlo proprio vuol dire che non solo sei brava, ma c’è maturità artistica.” Grandi complimenti anche da Dargen D’Amico: “Così si fa, si prende del materiale scritto da altri esseri umani e te lo fai passare addosso sul tuo vissuto e lo fai diventare una canzone all’altezza dell’originale, ma un’altra canzone.” Anche Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin a cui è stata dedicata la canzone, ha commentato l’esibizione di Linda sui social: “Grazie Linda, brividi ovunque”.

E voi, avete seguito la prima puntata di X Factor 2022? Quale esibizione vi ha colpito maggiormente?