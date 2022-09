A Beautiful stanno per tornare alcuni personaggi amatissimi: non indovinereste mai chi; tutte le anticipazioni sull’amatissima soap opera.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nella vostra soap opera preferita stanno per tornare alcuni tra i personaggi più amati di sempre. Personaggi che hanno già fatto il loro ingresso in scena nelle puntate americane e che ben presto rivedremo anche in Italia.

Arriveranno in momenti diversi, ma con tantissime sorprese… Alcune belle, altre terribili. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere chi rivedremo in quel di Los Angeles, siete nel posto giusto.

Presto li rivedremo a Beautiful: tornano alcuni tra i personaggi più amati della soap

Beautiful si prepara ad accogliere alcuni tra i principali personaggi della soap. Clamorosi ritorni nell’amatissima serie tv, che tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 da ben 35 anni. Partiamo con le belle sorprese: presto rivedremo a Los Angeles l’amatissima Taylor Hayes! Proprio in questi giorni, Steffy ha nominato la sua cara mamma, dando al suo bambino appena nato il nome di Hayes, proprio in onore di Taylor. Ebbene sì, era un indizio: Taylor sta per tornare a Los Angeles e ben presto si riformerà il più intricato dei triangoli amorosi di Beautiful, quello formato da Ridge, Brooke e Taylor! Quest’ultima sarà interpretata da una nuova attrice, Krista Allen. Chi tornerà oltre all’ex moglie di Ridge? L’ex fiamma di Brooke!

A Los Angeles riapparirà anche il mitico Deacon Sharpe, padre di Hope! L’uomo tornerà proprio con l’intento di recuperare il tempo perduto con la figlia, ma, inevitabilmente, si riavvicinerà anche a Brooke… Come la prenderà Ridge? Possiamo anticiparvelo: molto male! Ma le ‘brutte’ sorprese non finiranno qui: a Beautiful tornerà una delle nemiche più spietate della famiglia Forrester.

Si tratta di Sheila Carter, che farà il suo ritorno in scena a breve, in occasione delle nozze tra Steffy e Finn. Si, perché la donna rivelerà di essere la madre biologica di Finn, proprio nel bel mezzo della cerimonia. Sarà l’inizio di un percorso ricco di sofferenze per tutti, in particolare per Steffy, che sarà nel mirino della Carter. Quest’ultima sarà disposta a tutto per raggiungere i propri scopi, persino fingere la sua stessa morte! È finita qui?

No, a Beautiful rivedremo anche uno dei volti più apprezzati dal pubblico affezionato alla soap. Si tratta di Bridget Forrester, figlia di Brooke ed Eric. La donna, che è un medico, riapparirà proprio col camice, in un momento molto delicato per uno dei protagonisti della soap, che si ritroverà in fin di vita. Insomma, a Beautiful sono in arrivo colpi di scena incredibili e noi non vediamo l’ora di scoprire tutto nei dettagli. Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 13.40 circa.