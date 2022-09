Bianca Atzei va dal parrucchiere e ravviva il look: avete visto che cosa ha fatto?

Bianca Atzei va dal parrucchiere e ravviva il look: la cantante si è mostrata questa volta con una chioma diversa dal solito.

Bianca Atzei è in dolce attesa. Ha annunciato la gravidanza nel mese di luglio pubblicando uno scatto in cui mostrava il pancino per la prima volta. Nel messaggio riportato in basso aveva scritto: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”.

La cantante è incinta del compagno Stefano Corti, iena del programma di Italia uno Le Iene. Questa è una grande felicità per la coppia dopo aver provato la sofferenza. Negli ultimi mesi del 2021 Bianca ha perso il bambino che aveva in grembo. Aveva manifestato tutto il dolore attraverso un messaggio social. Adesso però è pronta ad accogliere tra le braccia questa nuova vita.

La coppia non ha ancora rivelato il sesso del bebè. Non sappiamo se ne sono già a conoscenza, se lo sveleranno da un momento all’altro o vogliono tenerlo per loro. I due si mostrano spesso insieme e chi li segue sa che le risate sono sempre assicurate. Stefano è una persona molto ironica e autoironica e attraverso le sue storie spesso scherza con la sua amata. L’artista in queste settimane è stata impegnata in giro per l’Italia dove migliaia di persone l’hanno accolta per ascoltarla cantare. Di recente si è recata dal parrucchiere e ha deciso di rinnovare la chioma: avete visto che cosa ha fatto?

Bianca, come lei stessa fa capire, ha aggiunto delle extension rendendo i suoi capelli ancora più lunghi e folti: “I miei ormoni oggi hanno deciso per me… allunghiamo con extension”, ha scritto in una storia. Ha mostrato tutta la preparazione e il risultato finale: è bellissima come sempre!