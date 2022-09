Bruttissima notizia dopo 90 giorni per innamorarsi: è successo l’inimmaginabile dopo le nozze

Bruttissima notizia dopo le nozze a 90 giorni per innamorarsi: dopo il matrimonio è successo l’inimmaginabile, nessuno l’avrebbe detto.

Tutti gli amanti di 90 giorni per innamorarsi non possono fare a meno di ricordarsi di loro e di sapere com’è finita la loro storia d’amore. Conosciutisi su Instagram, i due piccioncini hanno scelto di partecipare al famoso programma di Real Tim. Entrambi provenienti da due paesi completamente diversi da loro, la coppia si è incontrata per la prima volta, decidendo di convolare a nozze dopo circa 90 giorni. Cos’è successo?

Sono tantissime le coppie che hanno scelto di partecipare a 90 giorni per innamorarsi e di mettere alla prova il loro amore. Altrettanto numerose, però, sono quelle coppie che si sono fatte conoscere dal pubblico del programma ed hanno completamente catturato il loro cuore. Oltre a Juliana, di cui vi abbiamo parlato recentemente, c’è un altro coppia a cui i telespettatori si sono affezionati e sono curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi. Parliamo proprio di loro: Darcey e il giovane Jesse! I due, come dicevamo, si sono conosciuti su Instagram e dopo un po’ di tempo hanno voluto incontrarsi, ma cosa sappiamo adesso sul loro conto. Sono ancora una coppia oppure no? Purtroppo, c’è una bruttissima notizia in merito. Dopo le nozze, infatti, sembrerebbe che sia successo davvero l’inimmaginabile.

Dopo le nozze a 90 giorni per innamorarsi è successo l’inimmaginabile: bruttissima notizia

Non tutte le coppie che si sono create all’interno di un programma tv possono durare per sempre. Certo, c’è chi è addirittura convolato a nozze e ha fatto figli, ma non tutti riescono a raggiungere questo obiettivo. Ce ne da la conferma una delle coppie più amate di 90 giorni per innamorarsi. No, non stiamo parlando di Avery ed Omar – di cui vi abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo – bensì di Jesse e Darcey. Vi ricordate anche voi di loro ed adesso siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi?

Come dicevamo precedentemente, i due si sono conosciuti sul famoso social network e sin da subito hanno dimostrato di avere parecchie cose in comune. Una volta, però, che si sono incontrati e sposati, sembrerebbe che l’idillio amoroso sia molto presto terminato. Jesse e Darcey, infatti, hanno litigato spesso fino a prendere la decisione di separarsi. Una bruttissima notizia, quindi, soprattutto per il loro pubblico. Fate molta attenzione, però: non è assolutamente l’unica! Siamo riusciti a rintracciare il giovanissimo Meester su Instagram ed abbiamo scoperto che il suo cuore è nuovamente impegnato. Lei si chiama Jennifer ed è splendida, eccoli insieme:

Su Darcey, invece, abbiamo pochissime notizie. Il suo profilo Instagram è riservato e non ci è dato sapere grandi cose sul suo conto. Sul web, si legge che anche lei avesse ritrovato l’amore, ma che sia terminato poco dopo.