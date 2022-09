Chi è e cosa fa nella vita il fratello di Clizia Incorvaia

Nonostante lei sia ormai un’influencer famosissima, non tutti sanno chi è il fratello di Clizia Incorvaia: eccolo insieme alle sue sorelle.

Tra le influencer italiane più seguite c’è sicuramente Clizia Incorvaia, modella nata a Pordenone che molti hanno avuto modo di conoscere a fondo anche grazie alla sua esperienza al GF Vip 4. Una parentesi chiusa prima del previsto per lei a causa della squalifica per alcune frasi ritenute gravi, ma che comunque l’ha resa amatissima da gran parte del pubblico.

Ex moglie del leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina col quale partecipò nel 2016 a Pechino Express, oggi Clizia è felicemente in coppia con Paolo Ciavarro. I due si sono incontrati ed innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia dove erano concorrenti nel 2020 e da allora non si sono più lasciati.

La loro unione ha poi portato alla nascita del piccolo Gabriele, nato 6 mesi fa e battezzato lo scorso luglio. E chi se non Alfonso Signorini, autentico Cupido della loro bellissima storia, poteva essere il padrino del loro bimbo? Clizia e Paolo sono molto seguiti sui social e lei è considerata una vera icona fashion. La sua bellezza indiscutibile è un vero e proprio marchio di famiglia e chiunque abbia visto sua sorella minore, Micol, può senz’altro confermare.

Non tutti sanno però che la bionda ex gieffina ha anche un fratello: si chiama Mattia e nella vita si occupa di tutt’altro, voi l’avete visto?

Clizia Incorvaia, spunta la foto col fratello: chi è e a cosa si dedica

Nonostante non appartenga al mondo dello spettacolo, Mattia Incorvaia è apparso in tv a Pomeriggio Cinque per parlare della polemica scoppiata sull’espulsione di Clizia dal GF Vip. “Mia sorella ha sempre combattuto la violenza e le ingiustizie, a volte è come una bambina che non dà il giusto peso alle parole”, disse in quell’occasione ai microfoni di Barbara D’Urso.

Nato il 9 aprile del 1990 in Friuli Venezia Giulia, Mattia oggi ha 32 anni ed è il secondogenito della famiglia. Anche lui come le sue sorelle si è trasferito da piccolo ad Agrigento. Ha conseguito la maturità classica per poi laurearsi in Economia Aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo Liuc di Varese. Dopo un periodo di collaborazione come Commerciale B2B con Savoia Italia e dopo essere stato Social Media Marketing Manager della Efesovacanze, Mattia ha assunto il ruolo di responsabile sviluppo business dell’azienda di famiglia, la Incorvaia Costruzioni SRL.

Anche Clizia ha studiato al liceo classico, ma l’indirizzo universitario da lei scelto è stato diverso da quello del fratello. La foto che vi mostriamo ritrae l’inflencer insieme a Micol e Mattia: notate la somiglianza nei lineamenti di tutti e tre?

E voi avevate mai visto il fratello di Clizia?