“Durante la malattia…”: Elisabetta Gregoraci ricorda sua madre, il retroscena da brividi che non tutti conoscono.

Non c’è intervista nella quale Elisabetta Gregoraci non le dedichi parole dolci. Mamma Melina è scomparsa nel giugno del 2011, dopo aver lottato per 14 anni contro un tumore al seno. Un dolore immenso per la showgirl calabrese, che a lei era legatissima.

E in una lunga intervista al settimanale Gente, qualche mese fa, Elisabetta ha parlato nuovamente della sua amata mamma, raccontato un particolare retroscena che non tutti conoscono. Parole da brividi, quelle della conduttrice, che non sono passate inosservate e hanno toccato tutti; in seguito le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre: “È stato devastante”

“Durante la malattia si è avvicinata alla fede sempre di più. Anche se soffriva tanto, se viveva momenti di dolore e paura, la devozione verso la Madonna non è mai venuta meno”. Lo ha raccontato Elisabetta Gregoraci a Gente, parlando della sua mamma e della lunga malattia che ha dovuto affrontare. Una battaglia terribile, ma, anche nei momenti più bui, mamma Melina non ha mai perso la fede, trasmettendola anche alle sue figlie.

“La frase che mi ripeteva più spesso è impressa nella mia mente: “Bisogna fare del bene perché ritorna sempre”, cerco di mettere in pratica ogni giorno i suoi insegnamenti”, ha dichiarato Elisabetta. Che, seguendo gli insegnamenti della sua amata mamma, si è sempre impegnata il più possibile per ad aiutare il prossimo. In particolare, la conduttrice ha fatto e continua a fare tanto per i bambini malati, attraverso diverse raccolte fondi e donazioni, che hanno permesso di acquistare macchinari all’Ospedale Umberto I di Roma e al Bambino Gesù di Roma: “Metto la faccia, l’impegno ma soprattutto il cuore in ciò che faccio. Vedere combattere quei piccoli guerrieri fa stringere il cuore. Cerco di offrire istanti di leggerezza, ma quando esco dai reparti mi assale una profonda tristezza e la mia voglia di aiutare si fa sentire più forte”.

Della sua mamma, Elisabetta ha parlato anche in una recente intervista a Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin in compagnia del suo amore Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore. “Sarebbe molto contenta innanzitutto perché il suo nipotino sta diventando un gigante. Nathan ha undici anni ma è veramente un bambino determinato, dolce educato”. Elisabetta sottolinea come mamma Melina sarebbe molto fiera dell’educazione di Nathan, al quale la showgirl sta trasmettendo proprio i valori e gli insegnamenti ricevuti dalla sua mamma.

“Sono rimasta la ragazza con i valore che lei mi ha insegnato ed è quello che io sto cercando di trasmettere a mio figlio”, ha dichiarato la Gregoraci.