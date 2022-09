L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico

La sua esperienza a L’Isola dei Famosi lo ha reso amatissimo dai fan: a loro, l’ex naufrago ha annunciato che a breve subirà un’operazione.

La scorsa edizione de L’Isola dei Famosi ci ha regalato momenti davvero imperdibili e più di uno, molto probabilmente non a torto, l’ha definita una delle migliori stagioni dello storico reality. Ciò è dovuto sicuramente alla consueta bravura della conduttrice Ilary Blasi, a due opinionisti di qualità come Nicola Savino e Vladimir Luxuria e ad un cast ben assortito.

Tra i personaggi che ne hanno fatto parte, alcuni hanno conquistato il pubblico in pochissimo tempo nonostante non fossero conosciutissimi. Pensiamo ad esempio ad Alessandro Iannone, figlio di Carmen Di Pietro, la cui educazione e maturità ha colpito tutti e lo ha reso per mesi uno dei papabili vincitori. Un altro naufrago molto amato è stato Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina, apparsa in tv per la prima volta 11 anni fa al Grande Fratello e che già qualche anno fa aveva vissuto l’avventuroso reality in Honduras.

Grazie alla sua ironia, il doppiatore e videomaker 37enne ha saputo affrontare brillantemente i disagi della permanenza sull’isola. Ritagliandosi, ovviamente, una grande fetta di fan che hanno continuato a seguirlo numerosi anche dopo la sua uscita dal gioco dovuta ad un infortunio. Sul suo profilo Instagram Edoardo ha annunciato che domani, lunedì 19 settembre, subirà un intervento chirurgico. Vediamo cosa ha raccontato.

Dovrà subire un’operazione: l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi spiega cosa gli è successo

Tornato da qualche mese alla vita normale e alle comodità a cui ha dovuto rinunciare in Honduras, Edoardo si dimostra un concentrato di buon umore e allegria anche lontano dai riflettori.

In un video condiviso sul popolare social network, Tavassi ha informato i follower di avere un problema alle corde vocali e che perciò sarà necessaria un’operazione. Gli dovranno infatti asportare un polipo. Fortunatamente, quindi, nulla di preoccupante: dovrà solo pazientare un po’, ha spiegato, perché non recupererà la voce subito dopo.

Ha poi aggiunto ironicamente che, siccome per il suo mestiere la voce è essenziale, è un po’ preoccupato. Teme che dopo l’intervento la sua voce risulti diversa: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”.

“Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”, dice il simpaticissimo ex concorrente de L’Isola. Infine, racconta di ricevere molti messaggi che ha però deciso di non leggere più: “Sono tutte cose tipo: ‘Un mio amico l’ha fatto ed è morto’, ‘Un altro mio amico l’ha fatto e ora ha la voce di Luca Laurenti’”.

In bocca al lupo all’amatissimo ex naufrago!